Bivši plej Zvezde brutalno udario na Atamana: Turčin će dugo pamtiti ove riječi Amerikanca

Turski stručnjak Ergin Ataman zapamtiće kako mu se Lorenco Braun obratio nakon što ga je pobijedio u Atini.

Izvor: EPA/ADRIAN RUIZ HIERRO

Košarkaši Olimpije iz Milana napravili su malo iznenađenje u Evroligi i u Atini savladali Panatinaikos, u 20. kolu Evrolige. Italijanski tim odigrao je veoma dobar meč i stigao do pobjede (87:74), a posebno zapažen bio je bivši plejmejker Crvene zvezde Lorenco Braun koji je imao dodatni motiv.

Osim toga što je pobijedio Panatinaikos na gostujućem terenu, Lorenco Braun je iskoristio priliku da isproziva svog bivšeg trenera Ergina Atamana! Američki košarkaš je prošle sezone u grčkom timu sarađivao sa turskim trenerom i to mu nije ostalo u lijepom sjećanju.

"Nevjerovatno je osjećati se ponovo ovako. Bilo je kao da sam ponovo u Panatinaikosu - trenirao, takmičio se i zezao sa bivšim saigračima. Oni su moja braća. Razgovaram sa njima stalno, oni su moja braća. Mnogo su mi pomogli u teškim trenucima koje sam prošao prošle godine, u usponima i padovima. Bili su uz mene i pomogli mi da držim glavu gore. Apsolutno to cijenim", rekao je Braun i dodao opasku na račun Ergina Atamana: "Ne, nismo u kontaktu, niko sa njim ne razgovara".

Meč protiv Panatinaikosa bio je tek osmi u ovoj sezoni Evrolige, a bio je to i njegov najbolji meč u ovoj sezoni. Postigao je 17 poena, uz pet asistencija. Mnogi su to protumačili kao "osvetu" protiv Ergina Atamana sa kojim prošle sezone nije pronalazio zajednički jezik.

"Kažete da je ovo bila 'igra osvete'. Htio sam da izađem i dam sve od sebe, to radim svaki put, ali bilo je malo ličnije zbog toga kako su stvari protekle prošle godine. Nismo se slagali. Takve stvari se dešavaju", ispričao je bivši košarkaš Crvene zvezde, koji je svojevremeno nosio dres grčkog tima.

Lorenco Braun ove sezone prosječno bilježi 7,8 poena, 2,6 asistencije i 1,9 skoka. Američkom košarkašu je ovo sedma sezona u Evroligi - karijeru u Evropi počeo je u dresu Crvene zvezde, a kasnije je igrao za Fenerbahče, Uniks, Makabi iz Tel Aviva, Panatinaikos i Olimpiju iz Milana.