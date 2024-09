"Bude me sirene i bombe, a žena mi je trudna!" Strašna ispovijest bivšeg pleja Zvezde, našao se usred rata

Lorencu Braunu nije bilo svejedno kada su bombe krenule da padaju po Izraelu.

Izvor: MN PRESS

Lorenco Braun je sada jedno od najvećih pojačanja Panatinaikosa u sezoni koja je tek počela, a prošlu godinu proveo je u Makabiju. Nakon debija u Evropi u dresu Crvene zvezde, pa iganja za Fenerbahče i Uniks, a od 2022. do 2024. bio je član Makabija. Zadesio se u Izraelu kada je počeo rat Izraela i Palestine, a nakon toga je uslijedio veliki period neizvjesnosti.

Nije se znalo šta će biti sa Makabijem i izraelskim klubovima, a na kraju su oni prebačeni u Beograd. Makabi i izraelske ekipe su igrale u "Pioniru", pošto su Crvena zvezda i Partizan prešli u "Arenu". Sada se Braun u razgovoru za "Jurohups" prisjetio tih, za njega, mučnih dana.

"Prošle godine smo bili u teškoj situaciji zbog toga što ništa nije bilo pod našom kontrolom. Zaista nismo znali mnogo o istoriji situacije, a ja i dalje ne znam mnogo o tome. Ipak, bio sam uz saigrače, kroz šta god da prolaze i ja sam prolazio kroz to isto", rekao je Lorenco Braun.

Reprezentativac Španije je bio u jako teškoj situaciji zato što je zajedno sa partnerkom očekivao dijete u tom momentu. A kada su ga probudile sirene i kada je počeo rat, nije mu bilo svejedno.

"Ono čega se sjećam je dan kada se sve to desilo. Bilo je rano ujutru i probudio nas je zvuk sirena i bombi, tako da je bilo strašno. U tom momentu moja supruga je bila trudna, očekivali smo sina i pokušavali da vidimo šta je naš sljedeći potez. Zaista nismo znali kako ćemo otići jer su aerodromi bili zatvoreni. Mnogo saigrača je došlo u moj stan i probali smo da smislimo nešto. Na kraju je tim dobio let do Kiprav, vjerovatno sutradan i onda smo bili bezbedni. ipak bila je to strašna situacija. Putovanje je bilo teško jer je moja žena bila trudna i morali smo da budemo tamo neko vrijeme. Bilo je nezgodno, ali pregurali smo", rekao je Lorenco Braun.

Rat Izraela i Palestine još traje, ali su košarkaški superstarovi zaštićeni. Nedavno je Patrik Beverli, koji je došao u Hapoel, govorio kako živi u vili potpuno bezbjedno, a umjesto Lorenca Brauna u Makabi je došao Rokas Jokubaitis.