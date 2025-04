Šekil O'Nil nakon prijetnji Nikoli Jokiću i njegovoj braći, sada dvojici NBA zvijezda obećao batine

Šekil O'Nil ovog puta prozivao je dvojicu mladih centara iz San Antonija i Oklahome i tom prilikom zaključio je da bi ih natjerao da ostave košarku.

Šekil O'Nil i ovog puta nije štedeo riječi. Međutim, sada mu Nikola Jokić nije bio inspiracija, već je "opleo" po dvojici mladih igrača. Viktor Vembanjama (San Antonio) i Čet Holmgren (Oklahoma), dvojica centara, vjerovatno će zauvijek pamtiti uvrede 30 godina starijeg kolege.

Već polako se navikavamo da Šekil O'Nil ne bira riječi. Nekada su one šaljive, ali u posljednje vrijeme i poprilično uvredljive. Tako je bivši centar Lejkersa nedavno rekao kako bi od Nikole Jokića napravio piletinu i dao mu 40 poena. A sada je za dvojicu mladih NBA igrača rekao da bi ih svojim tretmanom natjerao da ostave košarku.

"Jednostavno, naterao bih dvojicu drk***ja da ostave košarku. Udarao bi ih laktom pravo preko usta, kad god bi ih ugledao. Šutirali bi trojke cijelo veče, a u slučaju da promaše - krenuo bih na njih, pa bi vrištali tri sekunde", rekao je Šek.

Pokušao je košarkaš u penziji da iznese svoju teoriju, pa je i pored konstatacije da Nikola Jokić sa distance šutira 43 posto, iznio pomalo čudan stav: "Centri ne žele da šutiraju sa distance ili iz naskoka. U reketu bih dominirao sa 65, 70 posto, a u slučaju da me iznerviraju onda bi to bilo 75, 80", ispričao je O'Nil.

Viktor Vembanjama propustiće mečeve do kraja sezone zbog duboke venske tromboze, ali dok je bio na terenu on je prosječno bilježio 24,3 poena i hvatao 11 lopti. Što se tiče njegovog kolege iz Oklahome i on pruža solidne partije, daje 14,8 poena i hvata 8,1 loptu.

Šta je O'Nil rekao Jokiću?

Nikola Jokić igra vjerovatno svoju najbolju sezonu, prosječno bilježi 30 poena, 12,8 skokova i 10,2 asistencije za 36,7 minuta na terenu. Međutim, to očigledno nije dovoljno bivšem igraču Lejkersa koji vjeruje da bi, pored svih rekorda koje je centar Denvera postavio, mogao da bude bolji od njega.

"Bila bi to slovenska piletina... Ili odakle god da je. Slovenija? Onda slovenačka piletina", rekao je Šekil O'Nil i potom odbrusio: "Razbio bih ga. Ja bih imao 40 poena, moraće da me čuvaju sa dvojicom igrača, dao bih više dvojki nego on trojki. Vidjeli biste, garantujem vam ja to".

A, nije O'Nilu smetao samo Jokić, već i njegova braća. Tako je tokom prozivki upućenih reprezentativcu Srbije riješio da doda i ponešto na račun dvojice momaka: "I isto tako bih natjerao njegovu braću da se tuku sa mnom", rekao je Šekil O'Nil, a ubrzo je uslijedilo i pitanje da li je uopšte video njegovu braću, ali je O'Nil imao spreman odgovor: "Imam i ja braću. Čekajte, zar vi niste vidjeli moji braću? Srpska piletina".

