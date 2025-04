"Šek, pokaži poštovanje, Jokić bi te uništio": Amerikanac spustio O'Nila, podsjetio ga ko ga je školovao

Poznati amerki novinar uzvratio Šekilu O'Nilu na nepristojnu izjavu o Nikoli Jokiću

Legendarni NBA centar Šekil O'Nil (53) ne bi imao šanse da sačuva Nikolu Jokića, poručio mu je američki podkaster i sportski analitičar Nik Rajt (40). "Mislim da bi ga Jokić uništio kada ima loptu, kao što bi i Šek uništio njega kada on ima loptu", kazao je on.

Na taj način, on je odgovorio O'Nilu na veoma nepristojnu izjavu da bi "pojeo" Nikolu Jokića da su zaigrali jedan protiv drugog. Amerikanac je optužio čuvenog centra Orlanda, Lejkersa, Majamija i drugih timova da sa nepoštovanjem govori o mlađima od sebe, dok se drugačije ophodi prema starijima.

"Šek radi sjajnu stvar što poštuje sve visoke igrače koji su bili prije njega i zaista jadno radi dio u kojem bi trebalo da poštuje one koji su došli poslije njega. Upravo je rekao da bi ga pojeo uz roštilj. Izuzetno je pun poštovanja prema onima koji su bili prije njega, a onda govori da bi 'pojeo' one poslije njega. Mislim da bi ga Jokić uništio kada ima loptu, kao što bi i Šek uništio njega kada on ima loptu", izjavio je on.

"Jedan igrač je znao sa O'Nilom"

On je podsjetio da je legendarni NBA šampion iz devedesetih Hakim Olajdžuvon bio u stanju da nadigra i Šekila O'Nila u periodu u kojem je "Šek" bio u Orlandu i u odličnom fizičkom stanju.

"Kada je Hakim igrao protiv Šeka, ostvario je učinak od 33 poena, 13 skokova, šest asistencija i po dvije blokade i izgubljene lopte. To je prilično dobro, a bio je to mladi Šek, koji bi defanzivno bolje mogao da igra protiv Jokića", kazao je on.

"Ne bi bio tako dominantan ofanzivno, pa u ovom izmišljenom svijetu birali bismo mlađeg Šeka u odbrani i starijeg u napadu", dodao je Rajt.

Iako je u svakom razgovoru sa Jokićem pun poštovanja, Šekil O'Nil je u svom direktnom stilu javno prozvao Somborca, a Nikola će ga možda podsjetiti na to kada Šek bude sljedeći put pokušavao pred njim da priča srpski.