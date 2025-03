Nije imao dolar u džepu, a umro kao milijarder i NBA gazda: Šekil O'Nil slomljen u emisiji zbog smrti idola

Bivši košarkaš Džunior Bridžmen potbekao je iz teškog siromaštva, a preminuo je u društvu Majkla Džordana, Dejvida Bekama i još nekoliko bivših sportista milijardera.

Nekadašnji NBA košarkaš Džunior Bridžmen preminuo je u 72. godini. Bio je bivši igrač Milvoki Baksa i Los Anđeles Klipersa za koje je igrao u periodu od 1975. do 1987, a poslije košarkaške karijere napravio je poslovnu imperiju i postao milijarder.

Nekoliko TV stanica iz Lujvila objavilo je da se Bridžmen uhvatio za grudi na jednoj dobrotvornoj večeri, shvativši da je doživio srčani udar. TV stanica "WLKY" javila je da je odmah pozvana Hitna pomoć, ali da nekadašnjem košakašu nije bilo spasa.

Bio je nesuđeni košarkaš Los Anđeles Lejkersa, koji su ga odabrali kao osmog "pika" na NBA draftu 1975. godine, jer je karijeru izgradio kao "šesti igrač" Milvokija. Bilo je boljih i uspješnijih igrača od njega, prosječno je ubacivao 13,6 poena, a nikad nije zaradio više od 350.000 dolara po sezoni. Tokom čitave karijere je stekao oko 2,95 miliona dolara.

A, onda je ostavio košarku i počeo da zgrće desetine i stotine miliona.

Bridžmen je napravio poslovnu imperiju svojim lancem brze hrane, koji je na vrhuncu imao više od 450 restorana po čitavoj zemlji. Distribuirao je flaše Koka-Koli u tri savezne države i u Kanadi, bio je vlasnik Eboni i Džet magaziona, investirao je novac u NBA Afriku i bio je vlasnik 10 odsto akcija Milvoki Baksa od prošlog septembra.

Forbs je početkom ove godine objavio da je njegovo bogatstvo premašilo 1,4 milijarde dolara.

Bridžmen radio najteže poslove, pa postao milijarder

Milvoki Baksi su se emotivno oprostili od njega, podsjetivši da njegov penzionisani "Broj 2" visi na vrhu "Fiserv Foruma".

Bridžmen je odrastao u teškom okruženju u istočnom dijelu Čikaga i tada nije imao dolar i 25 centi za članarinu u lokalnom klubu. Dok je bio srednjoškolac tokom ljeta je radio sezonske poslove i zarađivao od 20 do 40 dolara nedjeljno, pa bi tako stečeni novac koristio tokom čitave školske godine. Radio je i na njivama Lujzijane kao mehaničar, učio je posao i u čeličani, a radio je nekoliko puta nedjeljno i noćne smjene od ponoći do 7 ujutru u kompaniji Ford.

Šekil O'Nil od Bridžmena učio kako da zaradi

"Snažno me je pogodilo ovo. Mnogi to ne znaju, ali čitavu svoju poslovnu karijeru sam gradio prateći put Džuniora Bridžmena. Uvijek nam pričaju priče o tome da 75 odsto sportista postane švorc pet godina nakon što završi karijeru. Nikad to nisam želio, pa sam uvijek gledao ljude poput Majkla Džordana, Medžika Džonsona... A onda sam našao i njegovo ime i razgovarali smo. On je imao lanac 'Wendy's', ja sam imao 'Big Chicken'. Pepsi, Koka-Kola... Sve što je on radio pokušavao sam da izvedem i ja po ugledu na njega", kazao je Šakil O' Nil o pokojnom Bridžmenu.

"Zapravo, prije nekoliko dana smo razgovarali i spremali se da zajedno radimo. Upućujem saučešće njegovom partneru, njegovoj porodici, ćerki, sinu. Ovo me je snažno pogodilo, jer je on definitivno bio neko na koga sam se ugledao. Hvale me kako radim jedno, drugo, treće, a da nije bilo Bridžmena ne bih znao gdje da počnem. Uvijek sam bio tip koji je koristio ljubomoru kao motivaciju. 'Ovaj tip je imao 400 'Wendy's' restorana, pa hajde da i ja nešto uradim', razmišljao sam. Koristio sam to i razgovarali smo, bio je veoma fin prema meni. Išao sam u Lujvil kod njega i dijelio mi je sve tajne. Ponudio mi je da čak umjesto mene obavi neke telefonske razgovore i pomogne mi. Bio mi je blizak prijatelj i kada sam čuo ovu vijest morao sam da sjednem kod kuće, zato sam i zakasnio malo. Ovo baš boli", rekao je Šakil O'Nil.

Dirljiv oproštaj Milvoki Baksa od Bridžmena

U večeri bolnog poraza od Indijane, Bridžmenov klub Milvoki Baks oglasio se saopštenjem.

"Milvoki Baksi su šokirani i ožalošćeni tragičnom smrću legende i vlasnika Baksa, Džuniora Bridžmena. Njegov dres sa brojem '2' visi pod svodom 'Fiserv Foruma', služeći kao konstantni podsjetnik na njegovu nevjerovatnu igru na terenu i na njegov uticaj na uspjehe Baksa", piše u oproštaju kluba koji je igrao i čiji je bio vlasnik.

"Njegov naporan rad i ustrajnost vodili su ga do statusa jednog od najvećih biznis lidera i prošlog septembra, njegova poslovna karijera postala je potpuno zaokružena kada se vratio u porodicu Milvoki Baksa kao vlasnik. Sjećanje na njega uvijek će biti inspiracija čitavoj organizaciji Baksa", takođe je navedeno.

"Slomljeni smo zbog Džuniorove smrti i izražavamo najdublje saučešće njegovoj supruzi Doris, njegovoj djeci, kao i čitavoj porodici i svima koji su im bliski", poruka je Milvoki Baksa.

