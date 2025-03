Bogdanovi Klipersi promašili sve, poslije je bilo prekasno: Zajon Vilijamson ih kaznio tripl-dablom u Nju Orleansu

Bogdan Bogdanović odigrao slab meč u porazu od Pelikansa u gostima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bogdan Bogdanović (32) ubacio je osam poena (1/4 za tri) u porazu svojih Los Anđeles Klipersa od Nju Orleans Pelikansa u gostima, 120:127. Najbolji igrač pobjedničkog tima, Zajon Vilijamson (24), ostvario je tripl-dabl učinak sa 22 poena, 12 asistencija i 10 skokova.

Bogdanović je igrao 16 minuta odlukom pomoćnog trenera Brajana Šoua, koji je vodio ekipu u odsustvu šefa stručnog štaba Tajrona Lua koji je odsutan zbog bola u leđima. Srpski bek uputio je devet šuteva ka košu i pogodio tri puta.

Pogledajte Bogdanovu partiju protiv Nju Orleansa.

Bogdan Bogdanović Izvor: Youtube/nba screen

Bio je to meč u kojem Klipersi nisu mogli dugo da pogode šut za tri, jer su počeli sa samo jednom trojkom iz prvih 14 pokušaja. Pelikansi su to iskoristili da povedu razlikom od 21 poena u prvom dijelu meča, a onda su u drugom branili tu prednost, prije svega zahvaljujući sjajnom krilnom centru Vilijamsonu. On je samo u posljednjoj četvrtini ubacio 10 poena i ostvario po pet skokova i asistencija, čvrsto riješen da njegov Nju Orleans ostvari 18. pobjedu ove sezone nakon čak 48 poraza.

U Klipersima su se istakli lideri Kavai Lenard (29 poena) i Džejms Harden (25), ali njihov doprinos nije bio dovoljan da tim iz El-Eja izbegne 30. poraz ove sezone, za skor 35-30. Ovim porazom prekinut je niz od tri vezana trijumfa Bogdanovićeve ekipe (Detroit, Njujork, Sakramento), ali je njena pozicija na osmom mjestu tabele Zapada ostala nepromijenjena.

Sljedeću utakmicu Klipersi će igrati u Majamiju u noći između srijede i četvrtka, sat poslije ponoći po našem vremenu.

