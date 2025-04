"Zašto nemamo više srpskih igrača?" Ostoja Mijailović progovorio o svim problemima u Partizanu

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović pričao je detaljno o svim problemima u klubu, poput domaćih igrača, licence Evrolige, potencijalnog zajedničkog nastupa sa Crvenom zvezdom...

Partizan i Crvena zvezda dobili su ponudu Evrolige za trogodišnju licencu i za to će morati da polate oko pet miliona evra. U vezi sa svim tim, sa stavom crno-bijelih, sa idejama za budućnost, domaćim igračima, planovima za narednu sezonu pričao je prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović.

Prva i glavna tema bila je licenca o kojoj se priča. "Niko nije kriv Partizanu i Crvenoj zvezdi što nekad neko nije mogao da procijeni gdje će se kretati Evroliga, pa da na vrijeme stane u red za A licencu Evrolige. Pregovaramo sa Evroligom, nije profesionalno da detalje iznosim u javnost dok pregovori traju. Naša strateška odluka je da sebe dugoročno vidimo u evroligaškoj porodici. Što se tiče novca, svima je jasno da košarka u Evropi nije finansijski održiva. Kod nas vlada opšti utisak da je donijeti toliki novac u klub najmanji problem, što je, inače, velika zabluda, ili drugačije da kažem, bilo bi nepoštovanje svega što radimo kao uprava", rekao je Mijailović u intervjuu za "Sportski žurnal".

Spominje se i dolazak NBA u Evropu i stvaranje nove lige na Starom kontinentu. "Aktivnosti NBA u Evropi na nivou su medijskih pisanja. Mi, naravno, pratimo sve košarkaške aktivnosti na Starom kontinentu, prisutni smo, NBA liga se zasniva na odličnom biznis modelu, pretpostavljam da žele da ga prekopiraju u Evropu. I jeste problem evropske košarke što u ovom biznis modelu mnogi klubovi gube novac, teško je trajati ako imate finansijski neodrživ projekat. Vrijednost NBA timova neprestano raste, to je za ulaganje odličan biznis. Evropska košarka mora da se mijenja u tom dijelu, od prestiža ne mogu da se isplate plate igračima i druge obaveze."

Mogu li Zvezda i Partizan zajedno?

Jedno od pitanja za predsednika crno-bijelih bilo je i to da li mogu Partizan i Crvena zvezda zajedno da nastupe pred Evroligom kada je licenca u pitanju. "Naši stavovi se ne razlikuju kad je u pitanju politika koju zastupamo u Evroligi, tako je, takođe, ka ABA ligi. Na terenu smo najveći rivali, van njega moramo da razgovaramo i na taj način svi dobijamo, odnosno, niko ne gubi. Nigdje ne nastupamo sindikalno, ali razgovaramo, to je u opštem interesu srpske košarke. Svi smo svjedoci da je košarka sport broj 1 u našoj zemlji. Da budemo realni, čak i regionalna liga živi na produktima Partizana i Crvene zvezde", jasan je Mijailović.

S obzirom na izostanak iz plej-ofa Evrolige i to da je ostala borba za ABA ligu i KLS, upitan je i da li bi regionalna titula dala neki pozitivan sud. "Prvo bih volio da dođemo do finala i tome se iskreno nadam. I naši rivali igraju dobru košarku, očekujem zanimljivu završnicu sezone. Titula u ABA ligi bila bi polovično ispunjenje naših ciljeva, naši navijači zaslužuju taj trofej. Što se plej-ofa Evrolige tiče, nedostajalo je da se uključi više igrača u svakom trenutku i da se više sluša ono što trener Obradović govori. Nedostajalo je i malo sreće, ali se sreća zaslužuje što kaže naša narodna izreka. Uz to, imamo novi tim, izgledaće to bolje sljedeće godine, očigledno je da mnogi igrači ne osjećaju šta je Partizan, zahvalio bih se i onim momcima koji su se iskreno borili ove sezone."

Zašto Partizan igra u KLS?

S obzirom na sukob koji je postojao na relaciji Partizana i košarkaške lige Srbije, zbog čega tim iz Humske nije igrao u domaćem šampionatu, a ove sezone će igrati. "KLS mora da mijenja nešto u svojoj organizaciji, želimo da pomognemo da se liga unapredi, završnica iz prošle sezone pokazala je da liga nije spremna da se nosi sa izazovima. Ovaj posao je težak, zahtjeva znanje, upornost i dobre namjere iz čega mora da stoji opšti interes za sve učesnike. Odlučili smo da igramo KLS, daćemo još jednu šansu i vidjećemo gdje sve ovo vodi."

Neki košarkaši koji su otišli iz Partizana prošle sezone, ove godine igraju bolje... "Igrači koji promijene sredinu često igraju bolje, nije to slučaj samo kada odu iz Partizana, odlučili smo da zamijenimo skoro cijeli tim, podržao sam tu odluku i smatram da nismo pogriješili. Pretprošla sezona bila je maksimum tadašnje ekipe, ovaj tim će još da raste."

Zašto Partizan nema više srpskih igrača?

Mijailović je otvoreno pričao i o tome što u Partizan uigra veliki broj stranaca i što nema više srpskih igrača. "I ja bih želio više srpskih igrača, samo bi bilo odlično da umjesto kritike dođe neki razuman prijedlog - ko su srpski igrači dostupni na tržištu? Svakako me više nervira što jedan deo naših navijača ekstremno navija kad ide dobro, ekstremno kritikuje kad ide loše. Mi smo navijači velikog Partizana, nismo navijači rezultata."

Nastavio je da priča o tome u istom dahu. "Najbolji tim je onaj koji trenutno igra u Partizanu, uvijek tako mislim. Volio bih da se vrate igrači koji su nekada nosili ovaj dres, Bogdanović, Milutinov, Lučić i ostali, to je prirodno da želim. Zašto nemamo bazu domaćih igrača? Zato što klub od 2013. do 2019. godine nije iznjedrio nijednog domaćeg igrača, to su bile godine najteže krize za klub, to je generacija koju ni danas nemamo, od 27. do 33. godine, to je naš realan problem."

Upitan je i hoće li i Karlik Džouns produžiti ugovor kao što je Sterling Braun učinio. "Oko 95 odsto igrača je trenutno pod ugovorom, nije profesionalno da otkrivam neke sportske planove. Karlik je sjajan igrač i ima važeći ugovor za sljedeću sezonu", zaključio je Mijailović.