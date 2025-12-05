Pogledajte reakciju igrača Partizana: Hala skandirala Željku, oni stajali ispred tribine

Kapiten Partizana Vanja Marinković poveo je igrače Partizana da proslave pobjedu sa navijačima, a oni su skandirali Željku Obradoviću.

Izvor: X/@klikclick191174/Printscreen

Košarkaši Partizana pobijedili su Bajern 92:85 u Evroligi na prvoj utakmici bez Željka Obradovića na klupi, a na kraju utakmice smo vidjeli da su igrači otišli do tribine sa najvatrenijim navijačima da proslave pobjedu.

Čuli smo da su Grobari pjevali Željku Obradoviću, a za to vrijeme kapiten tima Vanja Marinković bio je ispred ekipe najbliži 'kopu', Sada je na društvenim mrežama procurio snimak na kome se vidi ta situacija.

Pozvao je svoje saigrače Marinković da stanu ispred navijača, a onda digao ruke. Čuli su se i zvižduci sa tribina, a onda je krenulo skandiranje Željku Obradoviću.

"Ostanite ovdje", rekao je saigračima Vanja Marinković, a nakon što su pozdravili navijače otišli su košarkaši Partizana u svlačionicu. Pogledajte tu situaciju: