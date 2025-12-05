Zašto Osetkovski nije igrao za Partizan? Postao "tačka razdora", a trener mu dao obećanje

Trener Partizana Mirko Ocokoljić objasnio zašto Dilan Osetkovski nije igrao protiv Bajerna u Evroligi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je prethodne večeri pobijedio Bajern (92:85) u okviru 14. kola Evrolige u vrlo čudnoj atmosferi u "Beogradskoj areni". Grobari su posle ostavke Željka Obradovića izviždali svoje igrače, a kao jedan od razloga su informacije koje je predsjednik Ostoja Mijailović iznio u javnost - da su imali sukob sa trenerom i da je otišao baš zbog njih.

Uz to, mnogo se pričalo i o načinu na koji je Dilan Osetkovski došao u Partizan, različite priče iznijeli su Mijailović i Obradović, poslije čega ovaj košarkaš koji je postao "tačka razdora" nije odigrao niti jedan minut protiv Bajerna.

Ko je još bio van tima? Osim Osetkovskog, minute nije dobio ni Arijan Lakić, dok su van tima bila četvorica igrača: Mitar Bošnjaković, Mika Murinen, Karlik Džouns i Mario Nakić. Takođe, tokom utakmice povrijedio se Pokuševski.

O čemu se radi? Mnogi su pretpostavili da je Mirko Ocokoljić htio da "smiri strasti" poslije svega što se pričalo o njemu i da ga je zato ostavio na kraju klupe, ali je na konferenciji za medije da to nije bio slučaj:

"Osetkovski je sjajan momak i sjajno trenira, to je isključivo bila moja odluka da ne igra. Sigurno ću ga koristiti više, planirao sam i večeras da ga koristim, ali kada je utakmica počela da se odvija, odlučio sam da ostanem na ovoj dvojici visokih. Čak i kada se Pokuševski povrijedio, pokušavao sam maksimalno da koristim Parkera i Bongu koji je sjajno igrao večeras", rekao je vršilac dužnosti trenera Partizana.

Iako se spekuliše o raznim imenima za klupu Partizana, utisak je da će Ocokoljić još neko vrijeme voditi ekipu jer je tako i sam najavio lijepe vijesti za Osetkovskog: "Nisam htio to da remetim da bih samo nekog ubacio, ali mislim da ću na sljedećoj utakmici Dilana koristiti dosta", naglasio je on.