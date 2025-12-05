Grobari slavili poene dvojice igrača Bajerna: Jedan je kapiten i legenda, drugog Željko htio ove sezone

Partizan je savladao Bajern na svom terenu u Evroligi, a dvojica košarkaša Bajerna dobila su specijalnu dobrodošlicu. To su Vladimir Lučić i Ajzea Majk.

Partizan je konačno izašao iz serije loših rezultata u Evroligi i pobijedio je Bajern na svom terenu 92:85, a dvojica košarkaša gostujućeg tima dobila su poseban doček.

Bili su to naravno nekadašnji košarkaši crno-bijelih Vladimir Lučić i Ajzea Majk. Majk je među prvima izašao za zagrijavanje, izgrlio se sa Tajrikom Džounsom i dobio ovacije tada još uvijek ne do kraja pune Arene.

Ovacije za Ajzeu Majka i pozdrav sa Tajrikom

Kada je došlo vrijeme da se predstave ekipe dobili su zvižduke gostujući igrači - osim Majka i Lučića. Tokom utakmice nekoliko puta su dobili aplauze kada su postizali poene za protivnički tim. Vladimir Lučić je meč završio sa 17, a Ajzea Majk sa 7 poena.

Vladimir Lučić - kapiten i legenda

Ništa ovo nije novo za Vladimira Lučića. Iskusni 36-godišnji krilni košarkaš sada je kapiten Bajerna, a bio je nekada kapiten Partizana. Potekao je u mlađim kategorijama kluba, igrao je za prvi tim od 2008. do 2013. godine, osvojio je 13 trofeja i ostavio dubok trag. Kao veliki borac i ljubimac navijača na kraju je otišao u Valensiju, a od 2016. je u Bajernu.

Godinama već navijači Partizana žele da se on vrati, ali za sada djeluje da će u Bajernu završiti karijeru. Doduše ne uskoro jer na terenu i dalje djeluje dominantno.

Ajzea Majk - Nije ostao, a Željko ga je htio

"Nažalost, molio sam ih da ostavimo Ajzeu Majka. Nismo uspjeli u tome, razgovarali smo o 'petici', 'petice' nigdje nije bilo, visokog igrača, ali smo uspjeli poslije mnogo vremena", rekao je Željko Obradović u svom obraćanju nakon odlaska sa klupe Partizana.

Jeste Majk u Evroligi imao prosjek od 3,9 poena, ali je zablistao u derbijima protiv Crvene zvezde i Kanađanin je na kraju sezone u KLS-u imao 13,6 poena i bio jedan od ključnih igrača za osvajanje titule. Nije imao sreće u Partizanu, povrijedio se na treningu dan pred početak sezone i nije stigao da se uklopi sa ekipom, pa je ritam uhvatio tek pred kraj sezone. Ipak očigledno je to bilo dovoljno da ga po lijepom zapamte navijači Partizana.