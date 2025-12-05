logo
Grobari slavili poene dvojice igrača Bajerna: Jedan je kapiten i legenda, drugog Željko htio ove sezone

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan je savladao Bajern na svom terenu u Evroligi, a dvojica košarkaša Bajerna dobila su specijalnu dobrodošlicu. To su Vladimir Lučić i Ajzea Majk.

Grobari slavili poene Lučića i Ajzeje Majka Izvor: MN PRESS

Partizan je konačno izašao iz serije loših rezultata u Evroligi i pobijedio je Bajern na svom terenu 92:85, a dvojica košarkaša gostujućeg tima dobila su poseban doček.

Bili su to naravno nekadašnji košarkaši crno-bijelih Vladimir Lučić i Ajzea Majk. Majk je među prvima izašao za zagrijavanje, izgrlio se sa Tajrikom Džounsom i dobio ovacije tada još uvijek ne do kraja pune Arene.

Pogledajte

00:22
Ovacije za Ajzeu Majka i pozdrav sa Tajrikom
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kada je došlo vrijeme da se predstave ekipe dobili su zvižduke gostujući igrači - osim Majka i Lučića. Tokom utakmice nekoliko puta su dobili aplauze kada su postizali poene za protivnički tim. Vladimir Lučić je meč završio sa 17, a Ajzea Majk sa 7 poena.

Vladimir Lučić - kapiten i legenda

Izvor: MN PRESS

Ništa ovo nije novo za Vladimira Lučića. Iskusni 36-godišnji krilni košarkaš sada je kapiten Bajerna, a bio je nekada kapiten Partizana. Potekao je u mlađim kategorijama kluba, igrao je za prvi tim od 2008. do 2013. godine, osvojio je 13 trofeja i ostavio dubok trag. Kao veliki borac i ljubimac navijača na kraju je otišao u Valensiju, a od 2016. je u Bajernu.

Godinama već navijači Partizana žele da se on vrati, ali za sada djeluje da će u Bajernu završiti karijeru. Doduše ne uskoro jer na terenu i dalje djeluje dominantno.

Ajzea Majk - Nije ostao, a Željko ga je htio

Izvor: MN PRESS

"Nažalost, molio sam ih da ostavimo Ajzeu Majka. Nismo uspjeli u tome, razgovarali smo o 'petici', 'petice' nigdje nije bilo, visokog igrača, ali smo uspjeli poslije mnogo vremena", rekao je Željko Obradović u svom obraćanju nakon odlaska sa klupe Partizana.

Jeste Majk u Evroligi imao prosjek od 3,9 poena, ali je zablistao u derbijima protiv Crvene zvezde i Kanađanin je na kraju sezone u KLS-u imao 13,6 poena i bio jedan od ključnih igrača za osvajanje titule. Nije imao sreće u Partizanu, povrijedio se na treningu dan pred početak sezone i nije stigao da se uklopi sa ekipom, pa je ritam uhvatio tek pred kraj sezone. Ipak očigledno je to bilo dovoljno da ga po lijepom zapamte navijači Partizana.

Tagovi

KK Partizan Grobari Vladimir Lučić Ajzeja Majk

