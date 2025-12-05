Cvitanović najavio sarajevski derbi: "To je jedna borba srca i ponosa"

Mario Cvitanović najavio je sarajevski derbi.

U nedjelju se od 13 časova na Koševu igra sarajevski derbi, a uoči ove utakmice na pres konferenciji je govorio trener Sarajeva Mario Cvitanović.

Šef stručnog štaba "bordo" kluba ističe da je derbi jedna borba ponosa i karaktera.

"To nije obična utakmica. To je jedna borba srca, ponosa, To je utakmica gdje nema odustajanja i izgovora", započeo je Cvitanović, a prenosi Sport1.

Na pitanje šta je potrebno da igrači budu tigrovi, kako ih je nazvao nedavno, Cvitanović kaže:

"Potreban je derbi. Potrebna je posebna utakmica, koja nije obična kao druge. Tu treba na terenu disciplina, rad i srce. Ponos i vatra."

Sarajevo je stvaralo u prethodnim mečevima šanse koje nisu realizovali, a da li je vrijeme da se to vrati Cvitanović kaže:

"Ne znam šta će se vratiti, nisam vidovit. Vjerujem u rad, odricanje, vjerujem u glad za pobjedom. Analizirali smo i utakmicu protiv Veleža, imali smo dobrih situacija za postići pogodak, ali u toj finalnoj fazi nam je nedostajalo plana i mislim da to mora doći na naplatu. Vjerujem u svoje igrače, vjerujem u njihov karakter u ono što radimo. Mora doći", dodao je on.

Renato Gojković se polako vraća u ritam nakon teške povrede koju je imao, a na pitanje odakle prijeti najveća prijetnja iz Željezničara, Cvitanović je poručio:

"Željezničar ima svoj stil igre. Naravno da smo to analizirali. Sigurno da imaju određene stvari na koje trebamo paziti, ali isto tako moramo iskoristiti svoje šanse."

Pravu na sarajevskom derbiju dijeliće najbolji bh. sudija Irfan Peljto. Njemu će pomagati Damir Lazić i Arnel Novalić, a četvrti sudija je Aleksandar Njegomirović. U VAR sobi će biti dvojica Saralija Nihad Ljajić i Admir Musić.



