logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cvitanović najavio sarajevski derbi: "To je jedna borba srca i ponosa"

Cvitanović najavio sarajevski derbi: "To je jedna borba srca i ponosa"

Autor Haris Krhalić
0

Mario Cvitanović najavio je sarajevski derbi.

Mario Cvitanović, trener Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

U nedjelju se od 13 časova na Koševu igra sarajevski derbi, a uoči ove utakmice na pres konferenciji je govorio trener Sarajeva Mario Cvitanović.

Šef stručnog štaba "bordo" kluba ističe da je derbi jedna borba ponosa i karaktera.

"To nije obična utakmica. To je jedna borba srca, ponosa, To je utakmica gdje nema odustajanja i izgovora", započeo je Cvitanović, a prenosi Sport1.

Na pitanje šta je potrebno da igrači budu tigrovi, kako ih je nazvao nedavno, Cvitanović kaže:

"Potreban je derbi. Potrebna je posebna utakmica, koja nije obična kao druge. Tu treba na terenu disciplina, rad i srce. Ponos i vatra."
Sarajevo je stvaralo u prethodnim mečevima šanse koje nisu realizovali, a da li je vrijeme da se to vrati Cvitanović kaže:

"Ne znam šta će se vratiti, nisam vidovit. Vjerujem u rad, odricanje, vjerujem u glad za pobjedom. Analizirali smo i utakmicu protiv Veleža, imali smo dobrih situacija za postići pogodak, ali u toj finalnoj fazi nam je nedostajalo plana i mislim da to mora doći na naplatu. Vjerujem u svoje igrače, vjerujem u njihov karakter u ono što radimo. Mora doći", dodao je on.

Renato Gojković se polako vraća u ritam nakon teške povrede koju je imao, a na pitanje odakle prijeti najveća prijetnja iz Željezničara, Cvitanović je poručio:

"Željezničar ima svoj stil igre. Naravno da smo to analizirali. Sigurno da imaju određene stvari na koje trebamo paziti, ali isto tako moramo iskoristiti svoje šanse."

Pravu na sarajevskom derbiju dijeliće najbolji bh. sudija Irfan Peljto. Njemu će pomagati Damir Lazić i Arnel Novalić, a četvrti sudija je Aleksandar Njegomirović. U VAR sobi će biti dvojica Saralija Nihad Ljajić i Admir Musić.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo FK Željezničar sarajevski derbi Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC