Poznat termin sarajevskog derbija: Magla pomjerila duel Želje i Sarajeva, evo kada igraju!

FSBIH saopštio satnicu vječitog sarajevskog derbija.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Zbog magle koja se spustila na Grbavicu fudbaleri Željezničara i Širokog Brijega nisu u srijedu odigrali duel 17. kola Premijer lige BIH.

On je prekinut u 26. minutu i za danas u 14.00 časova zakazano je njegovo ponovno odigravanje od prvog minuta. Ovaj problem s maglom nije pomjerio samo taj duel, već i naredni duel Željezničara, a to je vječiti sarajevski derbi protiv Sarajeva koji je bio na rasporedu u subotu 6. decembra pa je pomjeren za dan kasnije, ali i duel Širokog Brijega i Radnika.

Fudbalski savez BIH u četvrtak je to potvrdio i saopštio tačnu satnicu odigravanja derbija Sarajevo – Željezničar, te novi termin duela između Širokog Brijega i Radnika.

"Komitet za takmičenje FSBiH je danas u dogovoru sa nosiocem TV prava donio odluku o satnici utakmice 18. kola WWin lige Bosne i Hercegovine FK Sarajevo – FK Željezničar, te će ovaj susret biti odigran u nedjelju, 7.12.2025. na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ sa početkom u 13:00 sati.

Promijenjen je i termin utakmice NK Široki Brijeg – FK Radnik koja se sa 6.12. pomjera na 8.12. u 16:00 sati. Ovaj meč biće odigran na stadionu Pecara u Širokom Brijegu", saopštio je FSBIH.

Raspored utakmica 18. kola

Nedjelja, 07.12.2025

FK Sarajevo – FK Željezničar (13:00)

HŠK Zrinjski – FK Velež (15:15)

FK Borac – HŠK Posušje (17:30)

Ponedjeljak, 08.12.2025.

NK Široki Brijeg – FK Radnik (16:00)

FK Sloga Doboj – FK Rudar Prijedor (18:00)