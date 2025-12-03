Poznat novi termin derbija na Grbavici! Meč neće biti nastavljen, već se ponavlja!

Poznato je kada će fudbaleri Željezničara i Širokog Brijega ponovo na teren.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Derbi 17. kola Premijer lige BIH između Željezničara i Širokog Brijega prekinut je u srijedu uveče zbog guste magle na stadionu Grbavica.

Utakmica je prekinuta u 26. minutu, kada već nije ništa moglo da se vidi, a nakon 15-minutnog prekida tokom kojeg su igrači bili u svlačionicama sudija Nemanja Aleksić je i zvanično prekinuo meč.

Novi termin odigravanja već je poznat i dogovoreno je da Željezničar i Široki Brijeg igraju sutra od 14 časova.

Kako se navodi, utakmica neće biti nastavljena, već ponovljena, odnosno igraće se novih 90 minuta,a zbog ove utakmice biće pomjeren i sarajevski derbi.

"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će utakmica 17. kola Premijer lige BiH FK Željezničar – NK Široki Brijeg, koja je prekinuta zbog smanjene vidljivosti, biti odigrana sutra od prve minute u skladu sa Popozicijama takmičenja, 4. decembra 2025. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Takođe, derbi susret 18. kola koji će biti odigran na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ na Koševu, između FK Sarajevo i FK Željezničar, pomjera se za jedan dan i umjesto 6. decembra biće odigran 7. decembra 2025. godine.

Satnica odigravanja utakmice između FK Sarajevo i FK Željezničar biće određena sutra u dogovoru sa nosiocem TV prava", saopštio je Fudbalski savez BIH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Prethodno su svoje meče u srijedu odigrali Zrinjski i Borac, "plemići“ su kao gosti savladali Rudar Prijedor 2:0, a Borac je ostvario minimalnu pobjedu u Bijeljini protiv Radnika.



