logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznat novi termin derbija na Grbavici! Meč neće biti nastavljen, već se ponavlja!

Poznat novi termin derbija na Grbavici! Meč neće biti nastavljen, već se ponavlja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Poznato je kada će fudbaleri Željezničara i Širokog Brijega ponovo na teren.

Novi termin utakmice Željezničar - Široki Brijeg Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Derbi 17. kola Premijer lige BIH između Željezničara i Širokog Brijega prekinut je u srijedu uveče zbog guste magle na stadionu Grbavica.

Utakmica je prekinuta u 26. minutu, kada već nije ništa moglo da se vidi, a nakon 15-minutnog prekida tokom kojeg su igrači bili u svlačionicama sudija Nemanja Aleksić je i zvanično prekinuo meč.

Novi termin odigravanja već je poznat i dogovoreno je da Željezničar i Široki Brijeg igraju sutra od 14 časova.

Kako se navodi, utakmica neće biti nastavljena, već ponovljena, odnosno igraće se novih 90 minuta,a zbog ove utakmice biće pomjeren i sarajevski derbi.

"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će utakmica 17. kola Premijer lige BiH FK Željezničar – NK Široki Brijeg, koja je prekinuta zbog smanjene vidljivosti, biti odigrana sutra od prve minute u skladu sa Popozicijama takmičenja, 4. decembra 2025. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Takođe, derbi susret 18. kola koji će biti odigran na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ na Koševu, između FK Sarajevo i FK Željezničar, pomjera se za jedan dan i umjesto 6. decembra biće odigran 7. decembra 2025. godine.

Satnica odigravanja utakmice između FK Sarajevo i FK Željezničar biće određena sutra u dogovoru sa nosiocem TV prava", saopštio je Fudbalski savez BIH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Prethodno su svoje meče u srijedu odigrali Zrinjski i Borac, "plemići“ su kao gosti savladali Rudar Prijedor 2:0, a Borac je ostvario minimalnu pobjedu u Bijeljini protiv Radnika.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC