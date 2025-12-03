logo
Zrinjski slavio u Prijedoru: Majstorija Mikića i bizaran autogol Ronkala riješili meč

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Prvi meč današnjeg programa 17. kola između Rudar Prijedora i Zrinjskog završen je trijumfom "plemića" (0:2).

Premijer liga BiH Rudar Prijedor Zrinjski 0:2 Izvor: HŠK Zrinjski

Zrinjski je pogotkom Lea Mikića u 70. i autogolom Alvara Ronkala u 86. minutu trijumfovao nad Rudar Prijedorom (0:2) i privremeno, bar dok svoj meč 17. runde ne završe Radnik i Borac (16.00), preuzeo lidersku poziciju.

Vodeći pogodak Mostaraca provjeravao se nekoliko minuta u VAR sobi. Odbrana Prijedorčana izblokirala je udarac Matea Sušića, da bi u nastavku akcije Leo Mikić zakucao loptu u mrežu. Diskutabilna je bila situacija u ranijoj fazi napada, provjeravalo se da li je lopta izašla van granica terena kada ju je kontrolisao Matej Šakota, ali sudije u VAR sobi nisu utvrdile ništa sporno.

Pitanje pobjednika riješeno je u 85. minutu. Desni bek domaćeg tima Alvaro Ronkal vratio je loptu do svog golmana Vasilija Žunića, koji je, međutim, nespretno reagovao. Lopta mu je prešla preko noge i odsjela u mreži.

Izvor: HŠK Zrinjski

Do pomenutih pogodaka, imali su i jedni i drugi po jednu stopostotnu priliku. Rudar Prijedor je već u sedmom minutu mogao da stigne do prednosti, kada je Bolivar prošao po lijevoj strani i proigrao Gigića koji je šutirao, ali je Mamić u posljednji čas uspio da izbaci loptu sa gol-linije.

Najbolji odgovor na tu priliku Zrinjski je dao u 61. minutu. Mohedano je izgubio loptu na 25 metara od svog gola. Prihvatio ju je Šakota, na kraju šutirao sa 13-14 metara, ali je prečka spasila domaće.

U narednom, 18. kolu, koje se igra predstojećeg vikenda, Rudar Prijedor će biti gost Sloge Meridian, dok će Zrinjski u mostarskom derbiju dočekati Velež.

PREMIJER LIGA BiH – 17. kolo

Rudar Prijedor – Zrinjski 0:2

Radnik – Borac (16.00)

Željezničar – Široki Brijeg (18.30)

Četvrtak:

Posušje – Sloga Meridian (16.00)

Odigrano u utorak:

Velež – Sarajevo 0:0



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH

