Motiv više: Kada imate tri poraza iza sebe, atmosfera ne može biti najbolja

Željezničar je tri uzastopne utakmice izgubio identičnim rezultatom 1:2.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Nakon tri uzastopna poraza rezultatom 1:2 (Velež, Zrinjski, Borac), Željezničar će u okviru 17. kola Premijer lige BiH ugostiti Široki Brijeg.

"Kada imate iza sebe tri poraza, atmosfera ne može biti najbolja. Ali, to gledamo kao motiv da svi odigramo dobru utakmicu, da se skupimo, da odradimo do kraja kako treba, da izvučemo maksimum, kako bismo na kraju otišli na odmor sa zadovoljstvom i u miru. Vjerujem u našu ekipu, vjerujem da to možemo raditi. I u ovim porazima što su se desili bili smo blizu. Mnogo više brige bismo imali da smo bili daleko. Igrali smo protiv najboljih ekipa u prvenstvu, Zrinjskog i Borca, i mislim da smo bili blizu da osvojimo neki bod. To nam daje nadu da ćemo u sljedećim utakmicama i pobjeđivati i da ćemo ostvariti ovo što sam rekao", poručio je Adžem u najavi utakmice.

Duel na "Grbavici" biće dobra prilika da se prekine negativna serija, iako Široki Brijeg nikako nije ekipa za potcjenjivanje i "vađenje". Toga je svjestan i Admir Adžem, trener sarajevskih "plavih".

"Ekipa Širokog Brijega je možda i najdisciplinovanija ekipa u prvenstvu. Pogotovo u odbrani igraju jako dobro, jako dobro se brane, sa gotovo svim igračima su iza lopte i pokušavaju na kontranapade preko brzih igrača. Izdvojio bih tu Sesara. Imaju svoje adute. Jako malo golova primaju, jako malo i postižu. Imaju problem slično nama sa realizacijom. Igrali smo jednu utakmicu, dosta neobičnu, gdje smo izgubili 1:0, imali tri poništena gola. Dolazili smo u situacije da postižemo golove i smatram da i u ovoj utakmici na našem terenu uz želju i agresivnost možemo stvoriti dovoljno šansi da ostanemo neporaženi", dodao je trener Željezničara.

Enes Alić nada se da će sarajevski tim na pravi način odraditi preostale utakmice u 2025. godini.

"Znamo da nismo imali najbolji period u posljednje vrijeme. I kao što je šef rekao, mi vjerujemo u njega, mi u nas. Nije ostalo puno do kraja, daćemo sve od sebe da uradimo što bolji posao. Znamo da nas čeka teška utakmica, ali daćemo sve od sebe. Mi znamo svoje ciljeve i daćemo sve od sebe da izguramo do kraja ovo na najbolji način", poručio je Alić.

Duel na "Grbavici" na programu je u srijedu od 18.30 časova.

PREMIJER LIGA BIH - 17. KOLO:

Utorak:

Velež - Sarajevo (18.30)

Srijeda:

Rudar Prijedor - Zrinjski (13.00)

Radnik - Borac (16.00)

Željezničar - Široki Brijeg (18.30)

Četvrtak:

Posušje - Sloga (16.00)



