Posušje šokiralo Zrinjski u Mostaru: Borac ostaje lider Premijer lige BiH

Zrinjski poražen u Mostaru, Borac ostaje na vrhu tabele.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Fudbaleri Zrinjskog doživjeli drugi poraz ove sezone u Premijer ligi BiH. U utakmici 16. kola, koja je prekidana zbog skandiranja ratnom zločincu Slobodanu Praljku, Posušje je stiglo da sva tri boda u Mostaru pobjedom od 2:0.

ZRINJSKI – POSUŠJE (0:1) 0:2

Prvu priliku imali su gosti u 21. minutu. kada je Leon Kreković promiješao odbranu Zrinjskog i sjajno šutirao, ali je prečka spasila "plemiće".

Mreže su mirovale do 45. minutu kada je Mario Čuić upuslio Ivana Kukavicu koji pogađa za prednost Posušja u Mostaru – 0:1.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Otvaranje drugog dijela nije donijelo mnogo uzbuđenja, a onda je u 67. minutu mladi Kukavica još jednom šokirao Mostarce. Ovog puta je iskosa precizno pogodio desni ugao gola za veliku prednost posljednjeplasiranog tima u Premijer ligi BiH.

Sve dileme su mogle biti riješene u 77. minutu, ali udarac Krekovića, koji se ubacio iz drugog plana, sa par metara odbranio je Marin Ljubić.

Ipak, nije domaći tim uspio ozbiljnije da zaprijeti golu gostiju pa se rezultat nije mijenjao. Posušje nakon ovog trijumfa ima 13 bodova odnosno bod manje od pretposljednjeg Rudara dok Zrinjski ostaje na bod zaostatka za prvoplasiranim Borcem.



