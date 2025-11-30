logo
Duel Zrinjskog i Posušja prekinut zbog skandiranja Slobodanu Praljku!

Autor Dragan Šutvić
Meč Zrinjski – Posušje bio je prekinut na nekoliko minuta zbog skandiranja haškom osuđeniku Slobodanu Praljku.

Prekinuta utakmica Zrinjski Posušje zbog skandiranja Slobodanu Praljku Izvor: MONDO/Gif

Posljednju utakmicu 16. kola Premijer lige BiH igraju ove nedjelje Zrinjski i Posušje.

Ekipi iz Mostara je potreban trijumf kako bi se, nakon sinoćnje pobjede Borca u duelu sa Željezničarom (2:1), vratila na lidersku poziciju, a u ranoj fazi prvog poluvremena meč na stadionu "Pod Bijelim brijegom" bio nakratko prekinut zbog skandiranja sa tribina Slobodanu Praljku.

Naime, u 10. minutu su navijači Zrinjskog počeli da skandiraju "Praljak nije ratni zločinac", poslije čega je sudija Ermin Sivac iz Zenice prekinuo meč.

Nakon što je službeni spiker upozorio pristalice Zrinjskog zbog slanja političkih poruka, skandiranje je prestalo, a duel nastavljen nakon 2-3 minuta.

Podsjetimo, u subotu se navršilo osam godina od smrti haškog osuđenika Slobodana Praljka, koji je prilikom izricanja presude u sudnici popio otrov.

Pravosnažno je tog dana osuđen na 20 godina zatvora za zločine u Bosni i Hercegovini i udruženi zločinački poduhvat na čelu sa tadašnjim državnim vrhom Republike Hrvatske.

(mondo.ba)

