Borac neočekivano postao tema u Sarajevu, što je naljutilo Deana Klafurića: "Očito niste gledali utakmicu"

Široki Brijeg je u subotu izdržao sve napade Sarajeva i zasluženo osvojio bod na "Koševu" u 16. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji za štampu trenera gostiju sa "Pecare" Deana Klafurića poslije meča koji je završen bez pogodaka, jedno pitanje sarajevskih novinara je "iznerviralo" gostujućeg šefa struke.

A pitanje je bilo vezano za negativnu seriju Širokobriježana protiv Borca iz Banjaluke, koji je slavio na 12 uzastopnih mečeva.

"Koju to utakmicu mislite, Borac Banjaluka? Možete li mi reći kako smo igrali tu utakmicu? Očito niste gledali tu utakmicu. Pa izgubili smo i protiv Zrinjskog, a igrali smo još bolje nego protiv Borca, a igrali smo jako dobro i protiv Borca. Vidjeli ste utakmicu i ne možete reći da nismo igrali dobro. Igrali smo bolje nego danas. Šta vi mislite, da mi nismo željeli da pobijedimo tu utakmicu (protiv Borca)? Naravno da želimo, kao i svaku",naglasio je Klafurić.

Podsjetimo, Široki Brijeg je u prethodnom kolu izgubio od Borca pogotkom Amera Hiroša u petom minutu sudijske nadoknade (1:2), a sličan preokret doživio je i protiv Zrinjskog u hercegovačkom derbiju iako je igrao s igračem manje (1:2).

