Široki Brijeg sa igračem manje osvojio bod na "Koševu" (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sarajeva ugostili su Široki Brijeg u meču 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Fk Sarajevo NK Široki Brijeg 16. kolo PL BiH Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo i Široki Brijeg odigrali su neriješeno bez pogodaka u utakmici 16. kola Premijer lige BiH.

SARAJEVO - ŠIROKI BRIJEG 0:0

Prvi su zaprijetili gosti sa "Pecare" u 10. minutu kada se poigravao golman Sarajeva Ivan Banić, šutirao je Domagoj Jelavić, ali samo pored stative.

Sedam minuta kasnije uslijedila je prilika na drugoj strani, međutim šut Slavka Bralića završio je iznad prečke.

U 20. minutu kapiten "bordo" tima Georgi Gulijašvili je zatresao mrežu Renata Josipovića, ali je pogodak opravdano poništio sudija Aleksandar Njegomirović zbog ofsajda u kojem se našao asistent Agon Elezi.

Nastavio je "bordo" tim s napadima, a u 28. minutu je Mihael Mlinarić uspio da oduzme loptu i uputi udarac, ali je siguran bio Josipović. 

Gulijašvili je u nastavku meča bio najagilniji kod domaće ekipe i u nekoliko navrata je propustio priliku da dovede Sarajevo do prednosti, a najbolju šansu imao je u 76. minutu.

Tada je Gruzijac asistirao Eleziju, ali je golman Josipović spriječio pogodak, da bi potom Mlinarić promašio s bukvalno metar od gola Širokobriježana.

Poslije jednog oštrog prekršaja Ivana Marića u 80. minutu, uslijedilo je naguravanje gotovo svih igrača obje ekipe, ali situacija se brzo smirila. Epilog cijele priče bili su žuti kartoni za Šejna Marudžu i Marića.

Međutim, nakon poziva iz VAR sobe, Njegomirović je pogledao snimak faula, poništio žuti i onda pokazao direktan crveni karton Mariću, pa je Široki Brijeg do kraja meča igrao sa desetoricom u polju.

Ipak, zbili su redove izabranici Deana Klafurića i uspjeli da se odbrane i osvoje bod na "Koševu".

Pred početak meča, obilježen je i jedan jubilej: Frensis Kjereme je danas upisao stoti nastup u dresu sarajevske ekipe.

Debitovao je 26. februara 2023. godine protiv Zrinjskog, a od tog trenutka pa do danas ostavio je neizbrisiv trag na terenu. U proteklih 99 utakmica, Kjereme je postigao 14 golova.

SARAJEVO: Banić, Marudža, Mujkić, Gulijašvili, Mlinarić, Kjereme, Elezi, Beganović, Bralić, Ignatkov, Cimirot. Trener: Mario Cvitanović

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Soldo, Marić, Senić, Bajkuša, Ćalušić, Stanić, Čarnijak, Bašić, Jelavić, Sesar. Trener: Dean Klafurić



(MONDO)

