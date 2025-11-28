Sloga pod novim reflektorima savladala Radnik: Šešlak i Vidić ostavili sva tri boda u Doboju

Fudbaleri Sloge savladali su goste iz Bijeljine sa 2:1.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga je u prvoj, istorijskoj, utakmici pod reflektorima u Doboju savladala Radnik u okviru 16. kola Premijer lige BiH rezultatom 2:1.

Fudbaleri Sloge rano su stigli do prednosti, a to mogu zahvaliti Ognjenu Šešlaku. On je pobjegao odbrani gostiju u 7. minutu i "opalio" sa ruba 16 metara, a lopta završava iza leđa golmana Radnika.

Nije domaći tim dugo imao prednost s obzirom da su gosti u 20. minutu stigli do izjednačenja. Nakon jednog centaršuta, domaća odbrana loptu izbacuje samo do Mohameda Gorzija koji silovito pogađa gornji desni ugao gola.

Najbolju priliku u ostatku prvog poluvremena bilježimo u 43. minutu kada je nakon kornera za Slogu glavom šutirao Milan Milanović, ali je Nikola Lakić zaustavio njegov pokušaj. Imala je Sloga i u samoj završnici nekoliko dobrih situacija da zaprijeti golu gostiju, ali se rezultat ipak nije promijenio.

Prvu veliku priliku u drugom dijelu imali su gosti preko Faruka Gogića koji je šutirao sa 15 metara, ali je taj pokušaj zaustavio Filip Erić sa sjajnom intervencijom.

Mreže su mirovale sve do 89. minuta kada je Dejan Vidić pogodio glavom nakon ubačaja Omara Pršeša iz slobodnog udarca za pobjedu Dobojlija, prvu nakon puna dva mjeseca.



