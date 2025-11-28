Žestoke kazne FS BiH: Najgore prošlo Sarajevo

FS BiH izrekao kazne za sedam klubova.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine izrekla je kazne nekoliko klubova zbog incidenata i neprimjerenog ponašanja tokom proteklih utakmica.

Najgore je prošao Fudbalski klub Sarajevo, koji je zbog upotrebe pirotehnike i uvredljivih ponašanja tokom derbija sa Borcem kažnjen sa 9.000 KM, prenosi Sport1.

Zrinjski je također kažnjen zbog korištenja pirotehnike - 2.000 KM za utakmicu sa Širokim Brijegom, 6.500 KM za susret sa Željezničarom, što ukupno iznosi 8.500 KM.

Željezničar će platiti 6.500 KM zbog incidenata na mečevima protiv Veleža i Zrinjskog (upotreba pirotehnike i vrijeđanje).

Velež je kažnjen sa 2.000 KM zbog pirotehnike na derbiju sa Željezničarom, dok je dodatnih 4.000 KM izrečeno zbog pirotehnike i diskriminacije na utakmici protiv Radnika, što ukupno iznosi 6.000 KM.

Među kažnjenima su i Široki Brijeg sa 4.000 KM zbog navijačkih ispada u susretu sa Zrinjskim, Posušje sa 3.500 KM zbog loše organizacije i upotrebe pirotehnike u utakmici protiv Sarajeva, te Rudar sa 2.000 KM zbog korištenja pirotehnike.