logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žestoke kazne FS BiH: Najgore prošlo Sarajevo

Žestoke kazne FS BiH: Najgore prošlo Sarajevo

Autor Haris Krhalić
0

FS BiH izrekao kazne za sedam klubova.

horde zla Izvor: Promo/FK Sarajevo

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine izrekla je kazne nekoliko klubova zbog incidenata i neprimjerenog ponašanja tokom proteklih utakmica.

Najgore je prošao Fudbalski klub Sarajevo, koji je zbog upotrebe pirotehnike i uvredljivih ponašanja tokom derbija sa Borcem kažnjen sa 9.000 KM, prenosi Sport1.

Zrinjski je također kažnjen zbog korištenja pirotehnike - 2.000 KM za utakmicu sa Širokim Brijegom, 6.500 KM za susret sa Željezničarom, što ukupno iznosi 8.500 KM.

Željezničar će platiti 6.500 KM zbog incidenata na mečevima protiv Veleža i Zrinjskog (upotreba pirotehnike i vrijeđanje).

Velež je kažnjen sa 2.000 KM zbog pirotehnike na derbiju sa Željezničarom, dok je dodatnih 4.000 KM izrečeno zbog pirotehnike i diskriminacije na utakmici protiv Radnika, što ukupno iznosi 6.000 KM.

Među kažnjenima su i Široki Brijeg sa 4.000 KM zbog navijačkih ispada u susretu sa Zrinjskim, Posušje sa 3.500 KM zbog loše organizacije i upotrebe pirotehnike u utakmici protiv Sarajeva, te Rudar sa 2.000 KM zbog korištenja pirotehnike.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Sarajevo Fudbalski savez BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC