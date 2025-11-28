Marinović pred derbi sa Željom: Moramo da poboljšamo efikasnost, da koristimo šanse!

"Željezničar je pokazao protiv Zrinjskog da ima kvalitet, očekuje nas teška utakmica", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred derbi sa Željezničarom.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučki Borac u subotu od 16 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekaće Željezničar u 102. Međusobnom okršaju dva tima.

Derbi 16. kola Premijer lige BIH biće ujedno i Biće to sudar drugoplasiranog i trećeplasiranog tima prvenstva, a tradicija je daleko na strani crveno-plavih, koji su u posljednjih sedam međusobnih ligaških odmjeravanja snaga sa Željezničarom pred banjalučkom publikom ostvarili šest pobjeda i remi!

Trener Borca je ipak oprezan i ističe da svaki derbi ima svoju specifičnu težinu.

"Malo bih se vratio na period prije pauze, ostvarili smo vrlo važnu pobjedu u derbiju protiv Širokog. To je jako bitna pobjeda za nas. Znamo da ima mnogo derbija u ovom sistemu takmičenja i sve te utakmice su bitne. Očekuje nas utakmica protiv Željezničara, zamo kakvo je rivalstvo između nas, svaki derbi ima specifičnu težinu pa i ovaj. Ono što mi želimo je da odigramo dobru utakmicu, da imamo kontrolu, to je ono što smo radili i mislim da je to jako dobro bilo u prošloj utakmici. Ono što još nedostaje je malo bolja efikasnost u tim šansama koje stvaramo, moramo da poboljšamo taj nivo koncentracije", rekao je Marinović i dodao:

"Željezničar je pokazao protiv Zrinjskog da ima kvalitet, bili su u minusu, ali i blizu osvajanja bodova. Znamo da nas očekuje teška utakmica protviv Željezničara, i prošla protiv njih je bila neizvjesna do samog kraja".

Mladi golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas istakao je da Borac želi pobjedu na svom terenu.

"Ovo je naš drugi susret protiv njih, sada mi igramo na domaćem terenu i potrudićemo se da to iskoristimo da osvojimo nova tri boda. Ne bih da ponavljam ono što je šef rekao, mogu samo da kažem da dobro treniramo i da ovja derbi dočekujemo spremni. Atmosfera je sjajna, ekipa funkcioniše sjajno, tim smo, a tom smo pokazali i na utakmicama. Borimo se za klub i za svaku pobjedu", rekao je Jurkas.

Trener Borca Vinko Marinović zbog povreda neće moći da računa na Juriha Karolinu, Davida Vukovića i Nikolu Terzića, svi ostali igrači konkurišu za sastav.