Navijači Željezničara ne dolaze u Banjaluku!

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Željezničara bez podrške u Banjaluci.

Navijači Željezničara ne dolaze u Banjaluku Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Borac i Željezničar sutra igraju derbi 16. kola bh. prvenstva, ali najvatreniji navijači kluba sa Grbavice neće prisustvovati utakmici.

Manijaci su danas objavili da otkazuju gostovanje u Banjaluci zbog zahtjeva policije koje nisu u mogućnosti ispuniti.

"Zbog zahtjeva policije iz Banja Luke koje je nemoguće ispuniti, Manijaci se neće pojaviti na sutrašnjoj utakmici protiv Borca. Sljedeća domaća utakmica na Grbavici je protiv Širokog Brijega u srijedu. Idemo napuniti stadion", saopštili su navijači Željezničara.

Podsjećamo, i Horde zla su prošle sedmice otkazale gostovanje u Prijedoru zbog nepovoljnih uslova koje je odredio MUP RS.

Za sada nije poznato koji su tačno zahtjevi postavljeni Manijacima, ali će ovo biti još jedan derbi bez gostujućih navijača.

