Velež nastavio seriju pobjeda: Selmir Pidro srušio Rudar Prijedor i osigurao skok na treće mjesto (VIDEO)

Velež nastavio seriju pobjeda: Selmir Pidro srušio Rudar Prijedor i osigurao skok na treće mjesto (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mostarski Velež je minimalno pobijedio prijedorski Rudar i sa sedme pozicije stigao na treće mjesto Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Fk Velež FK Rudar Prijedor 16. kolo PL BiH Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Velež je zabilježio sedmu pobjedu ove sezone i preskočio Široki Brijeg, Željezničar i Sarajevo na tabeli! Bio je to nastavak sjajne serije po dolasku trenera Ibre Rahimića, koji je u posljednjih pet mečeva upisao četiri trijumfa i remi.

VELEŽ - RUDAR PRIJEDOR 1:0 (0:0)

Poslije prilično nezanimljivog prvog poluvremena na stadionu "Rođeni", gdje su izabranici Perice Ognjenovića uglavnom prijetili dalekometnim udarcima, a domaći imali jalovu terensku inicijativu, odluka je pala u drugom dijelu susreta.

Velež je do vođstva stigao u 66. minutu nakon kornera.

Centrirao je Edo Vehabović u peterac, a tamo je najviše skočio Selmir Pidro i glavom pogodio mrežu Miše Dubljanića - 1:0.

Osam minuta kasnije, ponovo nakon kornera, Ajdina Nukić je imao priliku da riješi pitanje pobjednika, ali prečka je bila saveznik prijedorske ekipe.

Aldin Mešić je u 80. minutu takođe imao šansu da razriješi sve dileme, međutim šutirao je pored stative gola Rudar Prijedora, da bi pet minuta prije kraja, Ante Hrkač iz izgledne situacije tukao iznad prečke.

Gosti iz Prijedora u nastavku nisu imali nijednu šansu iz kategorije stopostotnih pa su uknjižili osmi ovosezonski poraz.

VELEŽ: Karić, Šerbečić, Kuzmanović, Hrkać, Vehabović, Šarić, Pidro, Đurić, Babić, Mešić, Nukić. Trener: Ibro Rahimić

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Mohedano, Fereiroa, Ramić, Gigić, Bolivar, Puentes, Pasval, Ronkal, Keranović, Grbić. Trener: Perica Ognjenović



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

