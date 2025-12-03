Maksimović u problemima pred gostovanje Posušju

Marko Maksimović najavio je duel Posušja i Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Trener Sloge iz Doboja Marko Maksimović najavio je gostovanje svoga tima u Posušju, u okviru 17. kola Premijer lige BiH.

Posušje je prije nekoliko dana napravilo veliko iznenađenje savladavši Zrinjski u Mostaru, a Maksimović je svjestan da njegov tim čeka težak meč.

"Raspored pred sami kraj prvenstva je dosta gust. Gostujemo ekipi Posušja koja je prošlo kolo napravila veliko iznenađenje pobjedom protiv Zrinjskog u Mostaru i definitivno nas očekuje jako teška utakmica. Sigurno će na krilima te utakmice biti motivisani i tražiće svoju priliku. Posušje je tu utakmicu u Mostaru odigralo bez 4-5 standardnih igrača i vjerovatno je već tada bio fokus na Slogi", rekao je Maksimović.

Ima Sloga svojih problema sa igračkim kadrom, ali Maksimović se nada povoljnom rezultatu.

"Mi ulazimo u utakmicu nakon teškog meča protiv Radnika koja je na nas ostavila dubok trag, iz razloga što smo izgubili Mekića i Dinu Hasanovića za ovu utakmicu zbog kartona. Dejanović se povrijedio, a Batar, koji je bio rovit, opet je osjetio tu staru povredu. Varga je takođe prijavio određene probleme. Najvažnije nam je da se pripremimo i regenerišemo za ovo jako teško gostovanje protiv ekipe koju jako dobro poznajem. Sigurno da je njihov zaštitni znak energija i mladost. Drago mi je što su počeli da pokazuju bolje rezultate i pretvaraju šanse u golove. Definitivno očekujem tešku i zahtjevnu utakmicu, imamo svoje probleme, ali ćemo ići u Posušje da damo svoj maksimum i pokušamo doći do povoljnog rezultata", poručio je Maksimović.

Duel između Posušja i Sloge se igra u četvrtak od 16 sati, a glavni sudija ove utakmice je Mateo Musa (Čitluk). Njemu će pomagati Perica Maskaljević (Orašje) i Edin Redžović (Sarajevo).