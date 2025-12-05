Mikić pred Goražde: "Imamo šta da popravimo na sutrašnjoj utakmici, motiva neće nedostajati"

Mirko Mikić i Vlado Draganić najavili su utakmicu Borac - Goražde.

Nakon skoro mjesec dana rukometaši Borca će igrati pred domaćom publikom. Crveno-plavi će sutra od 20 časova u dvorani Borik dočekati Goražde, u okviru 11. kola Premijer lige BiH.

Ovu utakmicu najavili su trener RK Borac m:tel Mirko Mikić i rukometaš Vlado Draganić.

Šef stručnog štaba Banjalučana s nestrpljenjem očekuje ovaj meč, a na današnjoj pres konferenciji se najprije osvrnuo na poraz od Slobode u prošlom kolu.

„Biće lijepo nakon skoro mjeseca dana igrati u Banjaluci, s nestrpljenjem čekamo tu utakmicu. To će nam biti motiv više, pogotovo ako bude kao na prošloj utakmici protiv Leotara kada su tu bili i Lešinari. Sigurno da tu motiva neće manjkati. Posebno ako se uzme u obzir utakmica koju smo odigrali u Tuzli ispod očekivanja i našeg nivoa. Imamo šta da popravimo na sutrašnjoj utakmici i mislim da imamo razlog da je to samo bio loš dan. Analizirali smo tu utakmicu, shvatili smo gdje smo pogriješili. Neke stvari nam se ne smiju ponavljati, konkretno pristup utakmici, motivacija i energija sa kojom smo ušli u utakmicu u Tuzli. Mislim da to sutra mora da bude mnogo bolje“, rekao je Mikić.

Mikić je preuzeo ulogu favorita, a nada se da će njegovi izabranici to i opravdati.

"Znamo i protiv koga igramo, očekivanja su ista posebno na domaćem terenu. Smatramo da smo favoriti, ali to moramo opravdati na terenu i odigrati onako kako treniramo. Moramo se potruditi da igramo kako smo igrali do te posljednje utakmice i da budemo zadovoljni bez obzira na ishod", dodao je Mikić.

Nakon prvih 10 kola prve tri ekipe (Izviđač, Sloga i Vogošća) imaju po 14 bodova dok Borac na šestoj poziciji ima 11. Jasno je da nas ove sezone čeka neizvjesna trka za šampionsku titulu, a o toj ujednačnosti govorio i trener Mikić.

"Izviđač je uvijek tu imao neku konstantu i držao taj neki standard. Sad je poprilično ujednačeno. Od prvog do osmog mjesta je mala bodovna razlika, iako je i malo utakmica odigrano, nismo još ni polusezonu odradili. U drugom dijelu sezone će se dosta toga riješiti. Nekim ekipama je i raspored išao u korist i to je sigurno jedan od faktora koji je uticao na tabelu. Neki se i dižu, kao npr. ekipa Goražda. Vratili su neke starije igrače i sigurno da ćemo ih ozbiljno shvatiti. Ta ujednačenost može samo koristiti, nemamo više neporažene ekipe", rekao je Mikić i dodao:

"Forme su oscilirajuće. Nigdje se ne može ići opušteno niti može doći neka ekipa gdje si ti siguran da si već završio posao. Moramo ostati fokusirani i napraviti pristup da je trening važniji od utakmice, jer će utakmica onda doći sama po sebi. Ove godine je posebno važno raditi na ispravljanju svojih grešaka i truditi se da budeš najbolji što možeš."

O odlasku Pejovića

Ostao je Borac prije nekoliko dana bez jednog pivota. Borac će u nastavku sezone morati bez Darka Pejovića, a evo šta o njegovom odlasku kaže Mikić:

„Sticajem okolnosti Nikola Ivanović, koji je onako polivalentan i ofanzivno i defanzivno, on već igra tri utakmice na poziciji pivota. Sve je bolji u toj ulozi, pa sada imamo njega i Sergeja Ševu koji konkurišu na toj poziciji. Jeste nam skraćen roster, imamo 16 igrača tačno, ali ne kukamo mislim da imamo dobru ekipu. Nadam se našoj pobjedi i dobroj igri. Pozvao bih ljude da dođu na utakmicu i pomognu nam. Vidjeli ste svi koliko nam znači publika na domaćem terenu i koliko nas nosi. I Lešinari i ljudi koji ne pripadaju toj navijačkoj grupi nam daju ozbiljan inpuls u nekim momemtima kada druge ekipe padaju. Volio bih da Borik bude ispunjen i da svi uživamo u jednoj dobroj utakmici“, zaključio je Mikić.

Vlado Draganić svjestan je da je Goražde nezgodna ekipa, ali se nada trijumfu svoga tima.

„Liga je dosta izjednačena, svako svakog može pobijediti i nema lakih protivnika. Mi sutra igramo kući, znamo da je Goražde nezgodna ekipa otkako su promijenili trenera i vratili par igrača koji nisu bili tu od početka sezone. Igraju sve bolje i bolje, ali opet mi igramo kući i mi se pitamo. Kada mi uđemo u utakmicu kako želimo i treniramo mislim da ne bi trebalo biti problema“, rekao je Draganić.