Zaboravljeni napadač Crvene zvezde u 35. godini podsjetio da je majstor i u Seriji C

Bivši igrač Zvezde, Italijan Dijego Falćineli, strijelac u Ligi C, u kojoj igra za Čitadelu

Bivši napadač Crvene zvezde Dijego Falćineli (34) igra u veteranski godinama u trećoj ligi Italije za Čitadelu. Prvi gol u njenom dresu dao je minulog vikenda, u remiju protiv Novare, na svoj način - prijem, okret i precizan šut. Pogledajte.

Italijanski fudbaler ostao je upamćen među navijačima Zvezde kao pouzdani centarfor, koga je Siniša Mihajlović poslao Dejanu Stankoviću u septembru 2020. na pozajmicu iz Bolonje. U crveno-bijelom je na 37 utakmica dao 13 golova, bio strijelac i u Ligi Evrope, ali se nije dugo zadržao, jer je već narednog ljeta otišao nazad u Bolonju.

U svom tada matičnom timu se ni prije, ni poslije epizode u Zvezdi nije izborio za priliku, već je za njen prvi tim odigrao samo 23 utakmice, iako ga je 2018. platila sedam miliona evra Sasuolu.

Njegovu karijeru obilježile su česte, praktično stalne pozajmice, na koje su ga slali Sasuolo, Bolonja, čiji je bio član do 2022. godine. Igrao je poslije Zvezde za Modenu, Speciju, a od januara ove godine do oktobra nije imao klub, sve dok nije dobio poziv iz treće lige Italije.

