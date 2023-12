Zvezdin promašaj od 1.500.000 evra ide u treću ligu? Čekaju najveće pojačanje, oglasio se i trener!

Svojevremeno najavljivan kao veliko pojačanje Zvezde, a sada igrač za Seriju C.

Izvor: PROMO/Facebook/FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Crvena zvezda je angažovala Vladana Milojevića, koji će pokušati da u 2024. godini ispravi greške koje je napravio Barak Bahar, a jedna od njih biće i smanjivanje igračkog kadra. To su na konferencijama tokom nedjelje najavili i Zvezdan Terzić i Vladan Milojević, a već mjesecima se zna ko je prvi u redu za napuštanje kluba. Italijanski fudbaler Filipo Falko, pojačanje u eri Dejana Stankovića, u Beogradu čeka eventualni raskid ugovora sa Zvezdom. Ukoliko se to desi, naredna destinacija mogla bi da bude treća liga...

Po pojedinim informacijama iz Italije, tim Taranto, koji se takmiči u Seriji C, mogao bi da bude naredni klub za italijanskog ofanzivca, ali... Teško će to ići, prije svega zbog njegove plate. Falko bi morao da se odrekne ogromnog novca kako bi zaigrao za ovaj tim, otkrio je trener ekipe Ecio Kapuano, koji se od ranije zna sa Filipom.

"Pipo zarađuje 800.000 evra godišnje. Ako moramo da pravimo ludosti i obmanjujemo ljude... Mislim da ta opcija ne postoji, to je ludilo. Učinio sam mnogo za Falka i volim ga, ako poludi i odluči da dođe ovamo. ja ću ga pokupiti na aerodromu", rekao je italijanski trener Kapuano.

Po riječima šefa stručnog štaba, Falko bi morao da napravi kompromis i pristane na daleko manju platu nego što ima u Srbiji.

Svjestan je Kapuano da neće biti nimalo lako da njegov tim dovede fudbalera kojeg je Zvezdu svojevremeno koštao više od milion i po evra. Naravno, on više nema cijenu kakvu je imao kada je iz Lećea kretao ka prvoj inostranoj avanturi, ali nije baš ni lako dostupan prosječnom italijanskom trećeligašu. Taranto nakon prvog dijela sezone u C grupi Serije C ima 33 osvojena boda iz 19 utakmica i zauzima petu poziciju.

Inače, Filipo Falko živi u Beogradu i u teoriji bi mogao da zaigra i za Crvenu zvezdu tokom proljećnog dijela sezone. Njegov ugovor ističe tek narednog ljeta, pa bi novi trener Vladan Milojević mogao da ga priključi ekipi koja će u januaru početi da se priprema za drugi dio sezone. Naravno, za tako nešto su male šanse, pošto je Falko posljednji meč u dresu Zvezde odigrao još u maju 2022. godine protiv Radničkog iz Niša.