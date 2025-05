Kristijano Ronaldo kuvaricu plaća 1.000.000 evra nedjeljno: Georgina poslala ponudu koja se ne odbija

Kristijano Ronaldo je potrošio milion evra na usluge kuvarice koja će nedjelju dana pripremati hranu za njegovu porodicu tokom ljetovanja, na jahti.

Kristijano Ronaldo (40) tokom čitave fudbalske karijere vodi računa o svom fizičkom izgledu. Mnogi su mišljenja da baš zbog toga na najvećoj sceni traje više od dvije decenije - davne 2002. godine zaigrao je za prvi tim Sportinga. Da bi ostao maksimalno pripremljen i 23 godine kasnije, morao je da brine o ishrani i da bude posvećeniji od svih svojih kolega čak i kada je riječ o rođendanskoj torti.

Zna se već godinama da Kristijano Ronaldo obožava piletinu, ne pije gazirano i ljude oko sebe "muči" da se hrane na sličan način kao on. Da bi se jasno vidjelo koliko Ronaldo vodi računa o detaljima, trebalo bi zaviriti i u spisak ljudi sa kojima je radio na polju ishrane. Sarađivao je sa elitnim kuvarima, nutricionistima i ostalim stručnjacima, a često je za njihove usluge izdvajao višemilionske cifre!

Koliko Kristijano Ronaldo troši na kuvare?

"Georgina Rodrigez mi je ponudila da postanem njena privatna kuvarica i da idem s njom na sedam dana na jahtu na Ibici", otkrila je Marta Garsija poznata kao "Boukie" u jednom podkastu i dodala: "Georgina obožava dobru hranu i sigurno me je primijetila na društvenim mrežama. Ako budu željeli odrezak u dva ujutru, ustaću i pripremiti ga. To neće biti lako jer će biti s porodicom, a djeca obično imaju posebne želje. Biće to spektakularno iskustvo."

Po riječima influenserke koja je na osnovu svog kulinarskog umijeća prikupila preko 500.000 pratilaca na društvenim mrežama, porodica Kristijana Ronalda platiće joj čitavo bogatstvo. Navodno, dogovor je da Marta Garsija sedam dana kuva porodici slavnog fudbalera i da za to bude plaćena čak milion evra!

Šta je Georgina rekla o Kristijanovoj ishrani?

"Kad njega nema, uzmemo neke stvari koje Ronaldo ne voli ili ih ne konzumira", otkrila je Georgina Rodrigez, dugogodišnja djevojka Portugalca i dodala: "Ponekad i Kristijano pojede picu ali samo jednom nedjeljno. Nakon toga uradii puno trbušnjaka. Volim da ga iznenadim hranom koja mu se sviđa, ali kad njega nema, svi se možemo najesti. Ponekad jedva čekamo da ode."

Izabranica jednog od najboljih fudbalera svih vremena morala je da se navikne na drugačiji način ishrane, a isti je slučaj i sa djecom. "'Ponekad mi je teško jer Kristijano Junior pije Koka Kolu i Fantu, to nije dobro za tijelo. Borim se protiv njegove želje da jede čips, pomfrit i sve ostalo. Ne sviđa mi se to. Imam četvoro djece i želim ono što je najbolje za njih. Moram da budem strog i prema najmlađoj djeci kada vidim da jedu čokoladu'', rekao je Kristijano Ronaldo.

Šta jede Kristijano Ronaldo?

Vjerovatno nema sportiste na svijetu koji brine o hrani u istoj mjeri kao Portugalac. Kristijano Ronaldo pazi na svaki zalogaj, sve je unaprijed isplanirano i nikada ne krši režim ishrane kojeg se već godinama pridržava. O tome su pričali i kuvari koji su sa njim sarađivali tokom čitave karijere.

"Nema skupe hrane, već zdrave hrane. Koristim organske i prirodne namirnice - ribu, piletinu, teletinu, jaja, avokado, kokosovo ulje i crni pirinač", počeo je Đorđo Barone za "Miror" i dodao: "Morate da se brinete o svom tijelu kao da se brinete o Ferariju. Kuvam koristeći kokosovo ulje. Vrlo je važno i da pijete dosta vode, ali prečišćene. Naravno, sve to je kombinovano sa teškim treninzima, ali i odmor je vrlo važan dio treninga i ishane. I treba jesti rano uveče, a ne kasno."

Zna se da je Ronaldo veliki protivnik gaziranih pića, a tokom godina smo saznali i koje su mu omiljene namirnice. Pored izuzetno napornih treninga koji mu pomažu da ostane u formi, veoma je bitno da svaki njegov obrok ima tri neizostavna sastojka. "Uvijek jede isto. Brokoli, piletinu i pirinač. Pije litre i litre vode, nema Koka-Kole", rekao je mladi Daouda Piters, fudbaler koji je upoznao Ronalda dok su obojica igrali za Juventus.

Šta su saigrači rekli o Ronaldovoj ishrani?

Kod portugalskog fudbalera postoje veoma stroga pravila, kojih moraju da se pridržavaju njegova izabranica, njegova djeca, njegovi saigrači... "Kristijano me je iznenadio time koliko je profesionalan. On nije fudbaler, on je atleta. On je profesionalac zbog svega što radi unaprijed. Ne samo na terenu, što svi vide, već i van njega", počeo je Artur, nekadašnji vezni igrač tima iz Torina.

Brazilac se nije tu zaustavio, opisao je kako Ronaldo brine o ishrani klupskih drugova. "On je osoba koja radi dobro, koja jede dobro i koja provodi 15 minuta na suncu svaki dan. Ali on je i prijateljska osoba koja se trudi da pomogne", pričao je Brazilac i potom odlučio da dočara na šta misli: "Ronaldo je zainteresovan za ljude oko njega. Nekada bismo sjedili za istim stolom sa njim. I on bi pogledao na naše tanjire i rekao bi nam 'Ne bi trebalo to da jedete'. On je senzacionalna osoba, u svemu bi da pomogne".

Dobro je poznata priča Patrisa Evre da ga je Kristijano Ronaldo "prevario" - pozvan je na ručak, a dobio je trening. "Nikad ne bih otišao na ručak u Ronaldovoj kući. Taj tip je lud. Volim ga, volim te, Kristijano, ali nemoj da me opet zoveš", rekao je Evra i objasnio šta se desilo: "Bilo je to poslije jednog treninga, kada me je Kristijano pozvao da ručamo u njegovoj kući. Pristao sam, stigli smo i za velikim stolom čekala nas je njegova porodica. Naravno, na stolu je stajala samo voda, uz veliku salatu i bijelo meso. Počeo sam da jedem i pitao sam ga: 'Nema sosa ili nečeg sličnog?', a on mi je rekao 'Ne, ne...' I stvarno nemam ništa protiv zdrave hrane. To nije bio problem, već što nismo ni završili, a on me je zvao u dvorište, da se dodajemo loptom na dva dodira."

Kada je mislio da je kraj, Francuz je dobio još jedno iznenađenje. "PočelI smo to da igramo, a poslije toga me je pozvao na bazen. Počeo sam da plivam, pa sam otišao u saunu i samo sam ga pogledao. Rekao sam mu: 'Znaš, pozvao si me na ručak, a upravo smo imali trening. Pristao sam da dođem da ručamo, a odradili smo još jedan trening. Sljedeći put neću prihvatiti tvoj poziv.' Volim ga, ali ne bih ponovo otišao."