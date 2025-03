Ronaldo otkrio zašto još nije u braku sa Georginom: "Ona zna kada će se to dogoditi"

Slavni Portugalac otvoreno govori o svom odnosu sa djevojkom Georginom Rodrigez, sa kojom ima dvoje djece.

Za mnoge najbolji fudbaler u istoriji Kristijano Ronaldo i njegova devojka Georgina Rodtigez zajedno su već skoro 10 godina, ali još nisu u braku. Zašto? O tome su govorili u seriji "Ja sam Georgina".

"Uvijek se šale oko našeg vjenčanja, pitaju 'Kada će svadba?'. Od kada je izašla pjesma Dženifer Lopez "The Ring Or When" počeli su da mi je pjevaju. A, to ne zavisi od mene", kazala je Georgina.

Ronaldo je otkrio i svoju stranu priče i poručio svima da Georgina zna šta misli o tome.

"Uvijek joj govorim da će to biti kada se dogodi taj 'klik'. Kao i sve u našim životima. Ona zna o čemu govorim. Moglo bi da bude za godinu, za šest mjeseci, za mjesec dana. Ali 1.000 odsto sam siguran da će se to dogoditi", rekao je fudbaler Al-Nasra u Saudijskoj Arabiji.

Ronaldo i Georgina imaju dvoje zajedničke djece

Kristijano i Georgina u vezi su od 2016. godine, kada su se upoznali u Madridu gdje je ona bila prodavačica u jednoj prodavnici, a Ronaldo zvijezda Real Madrida i uz Lea Mesija najbolji fudbaler svijeta.

U njihovoj porodici je petoro djece, od kojih je dvoje rođeno u njihovoj vezi, Alana Martina (2017), njihova prva zajednička ćerka i Bela Esmeralda (2022), njihova druga zajednička ćerka čija je bliznakinja nažalost preminula na porođaju.

Ronaldo ima i sina Kristijana Ronalda Žuniora rođenog 2010. godine iz fudbalerove veze sa majkom koja nije javno poznata, a ima i blizance Evu Mariju i Matea, koje je 2017. godine rodila surogat majka.

Upoznali se poslije Ronaldovog raskida sa Ruskinjom

Ronaldo i Georgina započeli su vezu nakon Ronaldovog raskida sa ruskim modelom Irinom Šajk. U jednom intervjuu otkrila je i kako je izgledalo njihovo upoznavanje u butiku u kojem nije dugo radila. "On je tako zgodan. Kada sam ga prvi put vidjela, bilo me je sramota da ga pogledam", kazala je španska influenserka, rođena u Argentini 1994. godine.

S obzirom na to da je Georgina radila u "Guči" prodavnici u Madridu, menadžer nije mogao da je dugo zadrži jer je ogroman broj navijača Real Madrida počeo da svakodnevno dolazi kada se pročulo da su zajedno. Kristijano joj je potom pomogao da nađe posao u prodavnici "Prada", za oko 1.000 evra mesečno, ali se ni tamo nije zadržala jer su stvarane tolike gužve da su ometale rad svima.

"Krila sam se, ali oni su me tražili u prodavnici. Zvali su, raspitivali se za mene, glumili da su kupci. Uvijek je bilo fotografa koji su me čekali. Direktor me je slao u podrum jer nije htio da me vide u prodavnici. Počela sam da se osjećam veoma nekomforno i otišla sam", rekla je Georgina jednom prilikom o toj epizodi.

U slučaju rastanka dobija 100.000 mjesečno, ali to nije sve

Prema pisanju portugalskih medija, Ronaldo i Georgina napravili su ugovor prema kojem će ona u slučaju da se rastanu dobijati 100.000 evra mjesečno da bi pokrila lične troškove, troškove brige o djeci, svoja putovanja i drugo. U tom pogledu nije nevažno ni to što Španci tvrde da su u očima zakona u Saudijskoj Arabiji sva djeca u njihovoj porodici Georginina, jer je zvanično navedeno da im je majka, odnosno starateljka.

Dok živi kraj jednog od najbogatijih sportista na svijetu, Georgina i sama zarađuje značajan novac na osnovu svoje saradnje sa brendovima u kojima je radila, jer sada reklamira njihove proizvode, a stekla je novac i Netfliksovim dokumentarcem o njenom životu.