Dejan Tomašević na Jahorini: I Republika Srpska imaće koristi od EXPO 2027 u Beogradu

Proslavljeni srpski košarkaš gost "SportToura 2025", prve međunarodne konferencije sportskog turizma, koja se održava na Jahorini.

Gostujući na Jahorini, gdje je u toku prva međunarodna konferencija sportskog turizma "SportTour 2025", proslavljeni srpski košarkaš Dejan Tomašević, inače savjetnik generalnog direktora EXPO 2027, koji će biti održan u Beogradu, govorio je o mogućnostima da i Republika Srpska profitira od ovog izuzetno značajnog događaja ne samo za prestonicu i kompletnu Srbiju, nego i za region.

EXPO 2027 je specijalizovana svjetska izložba koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu. Tema izložbe je "Play for Humanity: Sport and Music for All", a fokusira se na ulogu sporta i muzike u povezivanju ljudi, inkluziji i unapređenju kvaliteta života.

Očekuje se učešće oko 120 zemalja i nekoliko miliona posjetilaca. Ovo je prvi put da se ovakav događaj organizuje u Srbiji i ovom dijelu Balkana, a donosi značajne infrastrukturne, ekonomske i turističke benefite za zemlju.

Tomašević je izrazio želju da će i države u okruženju imati veliku korist od samog događaja, gdje se očekuje nekoliko miliona gostiju tokom dva mjeseca.

"Sama tema, nesvakidašnja u istoriji organizacije EXPO izložbi, bila je intrigantna delegatima koji su izglasali da domaćin budu Beograd i Srbija. Tema sporta i muzike je nešto novo u trenutku kada je svijet opterećen brojnim problemima. Izazovno je i zato je Beograd i dobio povjerenje, a na nama je da u naredne dvije godine tu temu dobro razradimo, a onda u okviru 92 dana pružimo priliku svim zemljama učesnicama da pokažu šta je to što je kod njih kreativno, vezano za sport, igru, kulturu, da ispromovišu svoje", rekao je Tomašević.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana i srpski reprezentativac ističe da će Srbija, a nada se i okruženje, od najavljenog događaja imati brojne benefite poput poboljšanja međunarodnog ugleda, napretka na polju turizma i privrede, većeg fokusa na sport i zdrav život...

"S obzirom na to da sam ja dio EXPO tima koji se bavi organizacijom svih tih događaja, mogu da kažem da ćemo tokom tih dana orzanizovati 10.000 događaja, od toga zemlje učesnice generišu nekih 6000, a mi kao domaćini 4000 događaja. Stojimo svima na raspolaganju, ne postoji loš prijedlog, svakome su vrata otvorena. Vjerujemo da će i region uspjeti da prepozna, da će, ne samo Republika Srpska i BiH, već i ostale zemlje iz okruženja, imati koristi i uspjeti da 'prekopiraju' neke ideje. Da če pokušati da promovišu sve što je lijepo, vezano za sport i kulturu. Lično bih volio, a siguran sam i velika većina mojih sunarodnika, da dovedemo neke najpoznatije igrače. Već smo obavili razgovore sa Uefom, koja će biti prisutna, takođe i NBA. To su dvije najzačajnije i najpoznatije svjetske sportske organizacije", naglasio je Tomašević.

Dakle, EXPO 2027 u Beogradu donijeće novu međunarodnu vidljivost ne samo za Srbiju, već i cijelom regionu. Očekuju se milioni posjetilaca, investicije u infrastrukturu i turizam, kao i jačanje regionalne saradnje kroz zajedničke projekte i promociju kulturnih, sportskih i privrednih potencijala Balkana na svjetskoj sceni. EXPO može biti važan pokretač modernizacije i privlačenja stranog kapitala za cijelu jugoistočnu Evropu.

"Upravo je EXPO biti prilika da cijeli svijet bude usmjeren na Srbiju i region, da pokažemo da i mi možemo da zajedno da funkcionišemo, bez obzira što više nismo jedna zemlja. Trudićemo se da to ostane kao nasljeđe, ne samo izgrađeni objekti, nego mjesto okupljanja svih dobrih ideja, mjesto za sve ljude koji žele nešto novo", istakao je Tomašević, govoreći na kraju i o značajnoj finansijskoj injekciji koju donosi jedan ovakav događaj.

"Ministar Košarac je rekao da će doći oko 4 miliona posjetilaca u ta 92 dana. Mi bismo voljeli da od ta četiri miliona, a očekujemo i veći broj od toga, milion ljudi dođe iz inostranstva. Ako znamo da jedan turista u Srbiji provede prosječno par dana, ostavi oko 500 evra, sama ta činjenica govori da će u tih 92 dana u budžet Srbije sliti 500 miliona evra. To je dovoljan pokazatelj šta znači biti domaćin jednog takvoj manifestaciji. Sigurno da i organizacija nekih, uslovno rečeno, manjih događaja takođe utiče na privredni rast, pogotovo ako znamo da svi ti posjetioci, ako dođu, prisustvuju nekom međunarodnom kako klupskom tako i reprezentativnom takmičenju, imaju jednu pozitivnu emociju. Onda se na tim događajima potroši više novca. Slave se pobjede, osvojene titule, tuguje se u porazu, upoznaju se neki ljudi i tada se više troši. Samim tim, organizacija ovakvih događaja je višestruko korisna za grad i zemlju domaćina", zaključio je Tomašević.