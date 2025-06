Danas i sutra će se na Jahorini održati Prva međunarodna konferencija sportskog turizma "SportTour 2025".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Počela je Prva međunarodna konferencija sportskog turizma, koja će biti održana danas i sutra na Jahorini.

Prije panel diskusija, prisutnima se obratio Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra Jahorina.

"Ponosan sam što se upravo prva ovakva konferencija održava na Jahorini, koja to zaslužuje. Zahvalio bih se Vladi, svima koji podržavaju sport i zdrave vrijednosti, jer sigurno da je sport pokretač ekonomskog razvoja. Zahvaljujem se našim gostima, sportistima, prijateljima, hvala svima, mnogo nam znači kada takva imena dođu i podržavaju nas. Očekujemo da će oni pomoći promociji znanja. Da li postoji bolja alternativa za mlade od sporta, i to sporta u prirodi? Ova konferencija jedan od koraka zašto želimo da dođemo do mladih i promovišemo sport", poručio je Ljevnaić.

Vidi opis Počela Prva međunarodna konferencija sportskog turizma (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 10 10 / 10

Na prvoj panel diskusiji učestvuju:

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH

Selma Čabrić, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske

Predrag Tešić, pomoćnik ministra za resor turizma i ugostiteljstva, Vlada Republike Srpske

Dragoslav Šćekić, ministar sporta i mladih Crne Gore

Željko Trajković, pomoćnik ministra sporta Srbije

Konferencija SportTour 2025 predstavlja prvi međunarodni stručni skup posvećen razvoju i promociji sportskog turizma u regionu. Biće održan 13. i 14. juna 2025. godine u hotelu Vučko na Jahorini i okupiće vodeće stručnjake, predstavnike sportskih i turističkih organizacija, investitore i entuzijaste sa ciljem unapređenja i popularizacije sportskog turizma.

Kroz razmjenu iskustava, primjere dobre prakse i uspostavljanje novih poslovnih saradnji, učesnici će imati priliku da istraže inovativne pristupe razvoju sportskog turizma. Fokus konferencije je i na boljem razumijevanju ovog rastućeg segmenta turističke industrije, povezivanju sportskih organizacija i turističkih centara, kao i pronalaženju održivih modela za razvoj sportskih objekata i manifestacija.

Poseban značaj konferenciji daće prisustvo sportskih legendi iz regiona, čije će priče i iskustva dodatno inspirisati mlade sportiste, organizatore i sve zainteresovane za razvoj sportskog turizma.

Gosti "SportTour 2025" su, između ostalih, Zdravko Mamić, Bojan Križaj, Nikola Rađen, Dejan Tomašević, Danijel Šarić i brojni drugi sportisti koji će u ova dva dana pokušati da prisutnima prenesu bar dio svog znanja i iskustva.