Zvezda ga dovela za 1,2 miliona evra, a pustila ga džabe! Konačno je našao novi klub, vraća se u Italiju!

Filipo Falko karijeru će nastaviti u Kaljariju.

Izvor: MN PRESS

Filipo Falko neće više igrati za Crvenu zvezdu. Jedan od najvećih promašaja u istoriji srpskog kluba vratio se u domovinu i potpisaće za Kaljari. Bilo je spekulacija o odlasku u Palermo, ali je došlo do zaokreta.

Prema pisanju italijanskih medija transfer je blizu realizacije i doći će kao slobodan igrač, pošto će raskinuti ugovor sa crveno-bijelima. To bi trebalo da znači da na "Marakani" neće dobiti ništa za igrača kog su doveli za 1,2 miliona evra iz Lećea.

Nekadašnji fudbaler, a sada trener Fabio Liverani uskoro će preuzeti klub i upravo je on želio da sarađuje sa Falkom sa kim je već radio u Lećeu. Tokom ljeta je tražio izlaz i povratak kući i na kraju je uspio da pronađe klub koji ga želi.

Popularni "Mesi iz Salenta" nije se pokazao u redovima Zvezde. Došao je u zimu 2021. godine i nije uspio da se pokaže ni adaptira. Odigrao je 36 mečeva i za to vreme postigao je samo šest golova. Nije bio u planovima trenera Dejana Stankovića, dovoljan podatak je da je posljednji meč odigrao 7. maja protiv Radničkog iz Niša (4:1), u Kupu protiv Novog Pazara bio je na klupi 11. maja i to je bio posljednji put da je bio u protokolu. To znači da neće zaigrati za novog trenera Miloša Milojevića.