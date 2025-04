Centar "zmajeva" završava transfer karijere?

Kenan Kamenjaš mogao bi da pređe iz Budućnosti u Dubai naredne sezone. To znači da bi mogao da zaigra u Evroligi.

Kenan Kamenjaš (25) karijeru nastavlja u ekipi Dubaija. To tvrdi španski košarkaški portal "Encestando". Prema njihovim informacijama centar Budućnosti nije jedini sa kojim se vode pregovori, već je na meti i Dario Šarić koji trenutno nosi dres Denvera. Spekuliše se već neko vrijeme da će se Hrvat vratiti u evropsku košarku i Dubai želi to da iskoristi. Uz to se takođe spekuliše da bi mogao da dovede i Džanana Musu kome navodno nudi 10 miliona evra za tri godine.