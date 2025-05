"Borac m:tel konsolidovan, ali tek nas čeka težak posao": Prvo opstanak, pa sve ostalo

Član upravnog odbora Borca m:tel Goran Raca istakao da su u banjalučkom klubu dosadašnje "probleme rješavali u hodu", a tek po završetku sezone očekuju ih dodatni napori na stabilizaciji.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Borac m:tel stigao je nadomak cilja - opstanka u Premijer ligi BiH.

Banjalučanima je za očuvanje premijerligaškog statusa potreban još trijumf protiv Krivaje na domaćem terenu u posljednjem, 26. kolu, a svi u klubu nadaju se da će se to i obistiniti u subotu (19 časova).

Član Upravnog odbora Goran Raca ponosan je na sve u klubu, koji su u proteklih nešto manje od pola godine pružili nadljudske napore kako bi "crveno-plavi" došli u situaciju da sami odlučuju o svojoj sudbini.

"Mišljenja sam sam da je Borac m:tel kvalitetnija ekipa od sutrašnjeg protivnika, i u boljoj je formi, tako da momci samo treba da izađu na teren i odrade to ozbiljno kako su igrali tokom cijele polusezone. Da osvoje ta dodatna dva boda na ovih 16, ukupno 18 bodova, što je matematički jako velika razlika u odnosu na sedam bodova iz prvog dijela prvenstva. Želim im sreću, da imaju dobar dan i da nas obraduju poslije utakmice", rekao je Raca, prije svega, o sutrašnjem ključnom meču protiv Krivaje.

Zatim se osvrnuo na sve što se dešavalo u prethodnom periodu, ali i izazove koji tek dolaze.

"Prije nešto više od pet mjeseci zatekli smo teško stanje, kako finansijski, tako i u igračkom kadru i sportskom dijelu. Klub je sada konsolidovan, najviše zahvaljujući predsjedniku Darku Saviću. Naravno, mi ostali iz Uprave dali smo svoj dio doprinosa. Mogu reći da smo stabilizovali klub, da smo nakon sunovrata izvršili racionalizaciju svih troškova, doveli klub u normalno stanje, tako da svi finansijski parametri pokazuju da smo odradili težak i mukotrpan posao. Neću zaboraviti igrače i stručni štab. Momci su dali sve, a zahvaljujem se i svim institucijama, republičkim i lokalnim, kao i medijima. Svi su pružili određeni dio podrške, koja nam je uvijek dobrodošla. Sa sutrašnjim opstankom, nadam se, i konsolidacijom kluba, predstoji nam izvještajna skupština, možda i izborna, vidjećemo kakva će biti situacija. Klub mora da se konsoliduje i pripremi za narednu sezonu, ali prvo da napravimo prvi korak, pa ćemo onda sve ostale."

Mnogi problem su riješeni u ovom periodu. Ipak, predstoje mnoge obaveze po završetku aktuelne sezone, kako bi se u potpunosti spremno dočekala sljedeća.

"Sve do sada bilo je rješavanje problema u hodu. Ipak, kad se sve završi, klub treba dovesti u nekadašnje tokove stabilnosti. Potrebne su reforme na svim nivoima kluba, od sportskog, do finansijskog. Pozivam sve, od predsjednika do svih institucija, da nam pruže podršku. Borac je, kroz 75 godina dugu istoriju, uvijek bio prvoligaš i drago nam što ni sada nismo kiksnuli", zaključio je Raca, nekadašnji igrač Borca m:tel, a sada član Upravnog odbora.