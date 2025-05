Sezona stala u 60 minuta, Nebojša Grahovac poručuje: "Pozitivno ludilo" dovelo nas je nadomak cilja i opstanka u ligi

Borac m:tel protiv Krivaje odlučuje o svojoj premijerligaškoj sudbini (subota, 19 časova, dvorana "Borik").

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Na zatvaranju sezone u Premijer ligi BiH, rukometaši Borca m:tel dočekaće rasterećenu Krivaju iz Zavidovića.

Ključni meč za opstanak u bh. eliti, Banjalučani će igrati u svom "Boriku" u subotu od 19 časova. "Crveno-plavima" potreban je trijumf u uvom meču kako bi se i naredne sezone takmičili u društvu najboljih. U slučaju da upišu dva boda, neće morati da osluškuju rezultate sa ostalih terena.

Golman "crveno-plavih" Nebojša Grahovac ističe da su rukometaši Borca m:tel došli u situaciju koju su priželjkivali - da sami odlučuju o svojoj sudbini.

"Došli smo u situaciju koju želimo, odnosno u kojoj smo željeli da budemo. Mi igrači vjerovali smo svi od početka, zajedno sa stručnim štabom i upravom, to 'pozivino ludilo' omogućilo nam je da možemo da izvučemo sezonu. Na pragu smo toga. Nije još gotovo, ostala je još jedna utakmica. Biće jako teško, s obzirom na to da oni dolaze rasterećeni, nemaju šta da izgube, a svima je cilj u ligi da budu ti koji će gurnuti Borac u ambis. Ovi momci, zajedno sa svim ovim nabrojanim ljudima, nisu to dozvolili. I neće dozvoliti u posljednjoj utakmici. Maksimalno smo spremni i fokusirani samo na našu igru, ništa drugo nas ne zanima, kao što nas ni ranije nisu zanimale te neke druge radnje iza kulisa", poručio je Grahovac.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nakon sutrašnjeg prvenstvenog meča, Borac m:tel igraće i završnicu Kupa BiH u Ljubuškom. Rival u polufinalu je novi šampion Izviđač, ali trenutno niko u taboru banjalučkog tima ne razmišlja o tome - sav fokus je na duelu sa Krivajom.

"Ne znači da nećemo uspjeti da izborimo i Evropu, ali prvo da se koncentrišemo na najteži dio posla - utakmica sa Krivajom. Poslije toga imamo i Kup BiH, gdje imamo svoje šanse, ali o tom - potom. Sutra maksimalna koncentracija i fokusiranost, a poslije možemo da pričamo o drugim stvarima", poručio je Grahovac, napomenuvši da u timu neće biti jedino Nemanje Bezbradice, koji ima problema sa koljenom.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Predsjednik kluba Darko Savić zadovoljan je kako su rukometaši i stručni štab iznijeli drugi dio sezone.

"Nakon pet mjeseci, došli smo u situaciju da sami odlučujemo o svojoj sudbini i da ne gledamo druge rezultate. U slučaju sutrašnje pobjede, obezbijedićemo opstanak. Gledajući rezultate u drugom dijelu prvenstva, možemo reći da je Borac m:tel u prvoj polusezoni igrao u ovom sastavu i sa ovakvom atmosferom, već bismo izborili Evropu. Čestitam momcima i stručnom štabu na trudu i zalaganju, uprkos svim problemima, a posebno momcima koji su ostali kada su mogli da odu i imali uslove da raskinu ugovore. One su ostali i pokazali kakvi su ljudi i to niko nikad ne smije da zaboravi", naglasio je prvi čovjek kluba.

Podsjetimo, ligu će napustiti tri najlošije plasirana kluba. Čelik junior odavno je drugoligaš, a traže se preostala dva putnika u niži rang. Trenutno je u najtežoj poziciji Višegrad, koji na zatvaranju sezone dočekuje Konjuh, te Bosna, koja u direktnom okršaju za opstanak dočekuje Goražde. Nije sigurna ni Gračanica, koja je u 26. kolu domaćin dobojskoj Slogi.