Nebojša Grahovac: Bh. rukomet nema perspektivu

Golman Borca m:tel govorio o budućnosti rukometa u BiH.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Golman RK Borca m:tel Nebojša Grahovac u razgovoru za Oslobođenje dao je viđenje budućnosti bh. rukometa.

Iskusni čuvar mreže ističe da mu se uopše ne sviđa kako se radi, ne samo u rukometu, nego uopšte bh. sportu.

"Ovako kako se radi, na ovaj način, perspektive sigurno nema. To znamo svi mi igrači koji smo prošli nešto. Međutim, igrači koji su prošli ozbiljan put, koji nešto znaju, njih nema. Nema ih nigdje, ni u jednoj strukturi, a takvo nam je kompletno društvo. To je kod nas u svemu, od ljudi koji vode državu, pa tako i u sportu. Sve to vode ljudi koji su malo ili nikako u sportu, imaju jako loše vizije i samim time rezultati su im tu gdje su", istakao je Grahovac, a onda se osvrnuo na dvije zemlje čiji primjer mnogi treba da slijede.

"Možete pogledati tu Gruziju i Grčku, koje prave rezultat, pa padnu, ali se brzo dignu, jer imaju neki sistem bez obzira na oskudnu bazu igrača. Kod nas se ništa ne jača, kod nas je Izviđač najbolji, jer radi malo bolje od ostalih. Imaju uređeniji sistem, imaju disciplinu, fizički su profesionalniji od ostatka lige", zaključio je Grahovac.

Njegov Borac m:tel bori se za opstanak u društvu najboljih, a odlučujući meč igraće protiv Krivaje.

"Oni dolaze rasterećeni i sigurno će biti jako teško. Mislim da će nam biti mnogo teže s obzirom na to da imamo taj pritisak opstanka. Mada svaka utakmica nam je bila takva, pod pritiskom. Ostala nam je ta utakmica protiv Krivaje, gdje bi trebalo da pobijedimo i uradimo ono što je u našoj moći, što je do nas igrača na terenu."