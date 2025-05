Borac gostuje u Bijeljini, ali prvo čeka vijesti iz Posušja: "Mentalno je teško kad čekate druge rezultate"

Trener crveno-plavih najavio je duel sa Bijeljincima.

Fudbaleri Borca ne drže stvari u svojim rukama kad je riječ o borbi za titulu.

Do kraja sezone ostala su još tri kola, a crveno-plavi pred posljednjih 270 minuta kasne jedan bod za Zrinjskim. Uz eventualne pobjede do kraja sezone, Banjalučani moraju da se nadaju bar jednom kiksu "plemića", a prva naredna prepreka na putu ka željenom cilju je Radnik, u nedjelju (15.15) na Gradskom stadionu u Bijeljini.

"Vraća nam se Savić, ostali smo bez Hiroša, a za ostale igrače ne vjerujem da će nam biti na raspolaganju. Vidjećemo kako će se stvari odvijati u Posušju, kao što znate ne zavisimo sami od sebe za to prvo mjesto. Što je do nas, mi ćemo pokušati da riješimo na najbolji mogući način, da se skoncentrišemo na ono što je ispred nas, a to je sama utakmica u Bijeljini. Međutim, mentalno je teško, kada čekate rezultat, kada se dešava nešto što ne možete da iskontrolišete. Veliki je pritisak na ekipu. Do sada je tim odreagovao na najbolji način, osvojili smo šest bodova u posljednje dvije utakmice. Možda je ovo jedno od kola koje će uticati na konačni raspored, bez obzira što su nakon toga ostala još dva kola. Mislim da je naše gostovanje u Bijeljini, ali i Zrinjskog u Posušju veoma bitno i vidjećemo šta će se dešavati", najavio je trener Žižović duel sa Radnikom, kojem su takođe bodovi neophodni u borbi za opstanak.

Semberski premijerligaš je trenutno deveti, u zoni ispadanja, sa 36 bodova, jednim manje od Posušja.

PREMIJER LIGA BiH – 31. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Sloboda (13.30)

Igman – GOŠK (16.00)

Posušje – Zrinjski (18.30)

Nedjelja:

Radnik – Borac (15.15)

Velež – Sarajevo (17.00)

Široki Brijeg – Željezničar (19.45)

