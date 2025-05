Zbog NBA drafta nastaje supertim: Dvije najveće NBA "zvijeri" će se udružiti

Dva fizički najdominantnija igrača NBA lige Janis Adetokumbo i Viktor Vembanjama bi mogli da zaigraju zajedno.

Dok svi pričaju o tome da je Dalas dobio pravo da bira prvog pika na draftu i o tome kako će dovesti Kupera Flega, mnogo više bi moglo da znači to što je San Antonio dobio drugog pika. Nadali su se u Sparsima da će oni izabrati Kupera Flega, ali sada kada to ne mogu imaju druge planove.

Ako budu birali na draftu najvjerovatnije će izabrati 19-godišnjeg plejkejkera sa Ratgersa Dilana Harpera, ali sada se pojavila mogućnost da umjesto toga upare Viktora Vembanjamu, Stefona Kesla i Janisa Adetokumba. Dva najbolja rukija godine uz dvostrukog MVP-a NBA lige bi stvorili strašan supertim.

Velike promjene čekaju ovaj tim naredne sezone i vidjećemo kako će tim izgledati. Prije svega poslije 29 godina na klupi morao je zbog zdravstvenih problema Greg Popovič da odstupi sa mjesta prvog trenera, a čekamo da vidimo da li će se i kada na teren vratiti Viktor Vembanjama koji je imao problema sa krvim ugrušcima.

Kako bi San Antonio mogao da dovede Janisa?

Janis Adetokumbo čija je fantastična sezona pala u drugi plan zato što su Nikola Jokić i Šej Gildžus Aleksander bili bolji ima ugovor na još tri godine sa Milvokijem i za to vrijeme će dobiti preko 185.000.000 dolara, a ima prostora San Antonio to da pokrije. Ukoliko bi trejdovali drugog pika na draftu, još nekoliko pikova i recimo Devina Vasela, Keldona Džonsona, Harisona Barnsa ili Džeremija Sočana možda bi na to pristao Milvoki.

