Dalas prije Luke Dončića otjerao najboljeg u NBA: Mogli da imaju najbolji duo na svijetu, sve bacili zbog Kupera Flega

Džejlen Branson je još jedan igrač koga je olako pustio tim Dalas Maveriksa.

Dalas Maveriksi su uspjeli da dođu do prvog pika na draftu ove sezone, a da bi to uradili u prethodnih nekoliko godina otjerali su najbolje bekove u NBA ligi. Cijela liga je brujala o trejdu u kome je u februaru Luka Dončić otišao u Los Anđeles Lejkerse, ali nije to prvi potez u kome su Niksi uspjeli da se riješe fantastičnog igrača.