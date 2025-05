"Jokić rekao zbogom Denveru": Stiven Ej Smit optužio Somborca i od očinskog gesta napravio dramu

Kao i obično, Nikola Jokić je na kraju meča u Denveru mahnuo svojoj kćerki Ognjeni na tribinama, međutim najpoznatiji NBA novinar Stiven Ej Smit pogrešno je protumačio njegov očinski gest i od toga napravio dramu.

Izvor: YouTube/NBA on ESPN/Twitter/NBA/Screenshot

Denver je pobijedio Oklahomu (119:107) i tako je obezbijedio "majstoricu", a kao i uvijek poslije "domaće" utakmice Nikola Jokić je mahnuo rukom ka tribinama dok je izlazio sa parketa. Nije to ništa neobično, i ptice na grani naučile su već da je to upućeno njegovoj kćerki Ognjeni koja često dolazi na utakmice Nagetsa sa majkom Natalijom Jokić, ali čini se da je neke ipak potrebno podsjetiti na to.

Najplaćeniji novinar NBA lige Stiven Ej Smit, koji je poznat po svojim kontroverznim stavovima, pokazao je da apsolutno ne prati šta se dešava oko Nikole Jokića jer je njegovo "mahanje publici" protumačio kao oproštaj. Pretpostavio je da se u tome može "očitati" da više ne očekuje da će igrati pred njima.

This is insane. Stephen A thinks Jokić was waving goodbye to Denver’s fans. Lmaooo. A new low for him.https://t.co/aSbdBGIdtS — will jones ⚒️ (@Will_d_jones)May 16, 2025



"Birao sam Oklahomu prije početka serije sa Denverom i ostajem pri tome. Još više sam ubijeđen u to nakon što sam video Jokića da je izašao s terena i mahao navijačima Denvera, kao da se neće vratiti", rekao je Stiven Ej Smit u emisiji na ESPN-u.

"To i ja mislim, više se neće vratiti ove sezone", poručio je Stiven Ej Smit i nastavio da priča o "oproštaju" Jokića: "Ne bih da skroz otpišem Denver ako uzmemo kako Marej igra važne utakmice, to mu nije nepoznata teritorija, pa je tu i Gordon... Jokić je Jokić, pa i ako se oprašta od Denvera, sigurno će se pojaviti na meču u Oklahomi. Drago mi je i što ima pauze između utakmica tako da se neće pričati o umoru, ali Oklahoma će opet pobijediti".

Interesantno da iako su drugi u studiju čuli kako je poznati NBA novinar "promašio sve" - nisu ga ispravili - pa čak ni njegov kolega Brajan Vindhorst koji često priča o Jokiću i hvali ga, tako da sigurno zna za "mahanje".

Kako je Jokić mahao i šta je pokazivao kćerki?

Jokić walking off after a 37p, 18r, 15a nightpic.twitter.com/rZ53xJWp7I — NBA (@NBA)November 11, 2024



Kada god završi utakmicu na kojoj je bila njegova kćerka Ognjena, Nikola Jokić je "traži" na tribinama i maše joj, tako da smo istu scenu vidjeli i poslije pobjede u šestoj utakmici plej-of serije. Vidjeli smo i kako je zagrlio svoju mezimicu u hodniku, dok su takođe privukli pažnju i zbog toga što joj je nekada Jokić pokazivao prstom na dlan.

To je i ona kopirala i mnogi nisu znali o čemu se radi, a u pitanju je Ognjenina asocijacija na pjesmicu "Sklupčao se mali jež" koju joj je Nikola Jokić pjevao kada je bila beba.

Nikola Jokic’s daughter points to her ring finger in the stands and Jokic returns the gesturepic.twitter.com/qFX2bvEQzj — ClutchPoints (@ClutchPoints)May 2, 2023

"To je stara srpska pjesma o ježu i on hoće da spava. Uzeo sam je od trenera, Ogija (Stojakovića), srpskog trenera i njegove žene. Oni su to pjevali mojoj ćerki i ona je obraćala pažnju i ukrao sam to. Ukrao sam jer sam vidio da ona obraća pažnju, pa je to jedan način da je podmitim. Da imam svoju porodicu uvijek uz sebe, uvijek me štite i to je nešto što je moje i što mi niko ne može oduzeti", ispričao je Jokić.