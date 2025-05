"Denver će izgubiti, reći ću vam i kolikom razlikom": Perkins tvrdi da Jokić ispada samo zbog jednog razloga

Bivši NBA centar i šampion tvrdi da će Oklahoma pobijediti Denver u sedmoj utakmici i da će tako završiti sezonu Nikoli Jokiću i saigračima.

Bivši NBA centar, a sada košarkaški analitičar Kendrik Perkins (40) rekao je da očekuje pobjedu svog bivšeg tima Oklahome protiv Denvera u odlučujućoj, sedmoj utakmici polufinalne serije Zapada.

Nagestima daje 40 odsto šansi za uspjeh prije svega zbog energije domaće hale i mladog i "gladnog" tima Tandera i to bez obzira na to što im "skida kapu" jer imaju u svojim redovima najboljeg igrača svijeta, Nikolu Jokića.

"Dajem im oko 40 odsto šansi. Samo zato što imaju Jokića. On je sposoban da ostvari tripl-dabl sa 50 ili 60 poena. Vjerujem da će Oklahoma pobediti u sedmom meču, da će mladi igrači osjetiti energiju te hale, igrao sam u njoj i znam koliko energična može da bude. Samo mislim da će Oklahoma da igra čvrsto u odbrani i ponavljam ono o čemu pričam, da igrači iz drugog plana igraju bolje kod kuće. Zato očekujem Kejsona Volasa, Lua Dorta da podignu nivo svoje igre, da unesu energiju... Iskreno, Oklahoma će vjerovatno prva da zada udarac i verujem da će to biti pobjeda od 10 poena razlike. Teško je pobijediti je u toj dvorani", kazao je Perkins u studiju "ESPN"-a.

"I Oklahoma ima šampiona u svlačionici"

Uz poštovanje prema Denverovom šampionskom iskustvu, kazao je i da u domaćoj svlačionici u Oklahoma Sitiju postoji bivši NBA šampion, Aleks Karuzo.

"Nikad ne bi trebalo potcijeniti iskustvo osvajanja titule, ali suočavate se sa timom koji ima svoj identitet, posebno kod kuće, gdje igra žestoko, gde podigne nivo odbrane. Imaju Aleksa Karuza, osvajača titule, koji će prenijeti poruku ekipi kako da bude spremna", dodao je on u studiju "ESPN"-a.

Perkins je bio NBA šampion sa Boston Seltiksima 2008. godine, a potom je sa Oklahomom igrao u u velikom finalu 2012. godine protiv Majamija Lebrona Džejmsa, Dvejna Vejda i Krisa Boša. I odlično zna šta tako veliki mečevi donose.

"Reći ću vam šta će biti do tada"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Reći ću vam još jednu stvar, sedma utakmica je stresna do zla boga ako vam je stalo. Oni neće igrati do nedelje, pa očekujem da momci ne spavaju, da budu pod stresom, sve je to dio plej-ofa i to posebno ako želite da osvojite titulu ili da uđete u konferencijsko finale. I trebalo bi da bude stresno i teško, ali vjerujem da će tim Oklahome da doraste zadatku, posebno zato što će osjetiti energiju dvorane", kazao je on.

Oduševljen je Perkins onim što vidi u NBA ligi tokom aktuelnog plej-ofa.

"Ovo je jedan od najboljih plej-ofa koje sam vidio u posljednjih pet ili šest godina. Svjedočimo tome da mladi momci 'uzimaju ključeve' lige od starih vukova. Imate Haliburtona u Indijani, u Niksima je Džejlen Branson. U Seltiksima su Tejtum i Džejlen Braun. Entoni Edvards je u Minesoti u misiji. U Oklahomi imate Šeja Gildžus-Aleksandra i njegovu mladu grupu. Jokić i Marej su na vrhuncu i usred svojih najboljih perioda karijere. Ono što gledamo je vrhunsko takmičenje i momci koji imaju mentalnu čvrstinu i verovanje. Prelijepo je ono što gledamo".

Iz njegovog ugla, nema dileme da će svi koji vole košarku u nedjelju gledati meč odluke.

"Ne može biti bolji uvod. Sedma utakmica, MVP kandidat na MVP kandidatata. Oklahoma će ići svom snagom i očekujem 'tuču' za cijeli ulog", kazao je Perkins.

