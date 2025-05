Ovo je Jokićev najgenijalniji potez u NBA ligi: Trajalo 5 sekundi, a Amerikanci su oduševljeni

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić ukrao pet sekundi dok je gledao kako lopta tapka po parketu.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić postiže neverovatne poene, asistira saigračima na začuđujuće načine i tjera protivnike da prave faulove kada svi misle da je lopta izgubljena, ali to nije sve. Osim što muči košarkaše Oklahome u svakom napadu Denvera, srpski košarkaš je pronašao genijalan način da im oteža posao i kad tim iz Kolorada izgubi loptu.

Već smo viđali kako Jokić sprječava Oklahomu da brzo izvede loptu i pokrene napad i kako pri ubacivanju lopte kretnjom sprječava već dogovorene akcije, ali na šestoj utakmici u seriji prikazao je nešto novo. Zna se da Nikola Jokić ima razne "cake" kojima troši sekunde kada je njegov tim u prednosti, a Amerikanci su se oduševili novoj, u posljednjoj četvrtini utakmice.

Nakon što mu je Džamal Marej loše dodao loptu, Nikola Jokić je postao svjestan da je ona izgubljena. Srpski košarkaš je možda i mogao da je uhvati na centru, ali to bi znači da se meč odmah nastavlja. Ovako, on je iskoristio lukavstvo i pustio je da ode gotovo do kraja terena. Za to vreme prošlo je i više od četiri sekunde, koje su Denveru u tim momentima bile veoma važne jer je imao prednost. Pogledajte pomenutu situaciju:

Jokic never wastes an opportunity to kill clock.pic.twitter.com/y6mEOWVt5W — Coach Gibson Pyper (@HalfCourtHoops)May 16, 2025

"Jokić nikada ne propusti priliku da ubije vrijeme na satu", jedan je od komentara na društvenim mrežama. I mnogi su se usaglasili sa tim. Pošto je Denver imao prednost od 14 poena na nešto više od pet minuta do kraja utakmice, njima je išlo u prilog da sekunde protiču, a da lopta zapravo uopšte nije u igri. Ona je skakutala ka aut liniji, a Jokić je stigao da je uhvati prije izlaska sa terena.

Ovih pet sekundi nisu imale presudan uticaj na rezultat meča između Denvera i Oklahome, pošto je tim iz Kolorada riješio pitanje pobednika i pre samog finiša susreta, ali na dobar način pokazuju sa koliko pažnje Jokić igra. Njegova košarkaška inteligencija daleko je iznad ostatka lige, pa se i ovakvim trošenjem vremena potvrđuje da je među onima koji najbolje kapiraju igru.

