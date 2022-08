Milojević preuzeo Zvezdu, pa odmah pomenuo Dekija: Pitali ga za pojačanja, on pričao o Ligi šampiona i Ohiju!

"Što se tiče nedostataka, ja bih to interno sa grupom kako ne bih ofirao ekipu javnost. Što se tiče pomoćnika, radimo... Imamo neka dva imena, Milijaš ostaje u stručnom štabu. Tražimo prvog pomoćnika, trenera za fizičku spremu i trenera golmana. Potrebni su nam ljudi koji shvataju obaveze rada u Crvenoj zvezdi", rekao je Milojević.

"Dejan Stanković je uradio tri velike stvari za mene. Doveo me je ovde i predstavio javnosti na Balkanu, shvatio je moju želju da budem samostalni trener i pomogao je upravi da mi ukaže poverenje. Za mene je poziv Zvezde bio čast. Trenutak ne mogu da biram, znam da je teško, ali znam kako treba da preuzmemo odgovornost. Mi smo hteli da budemo u Ligi šampiona, pa ne smemo da odstupimo jer grupa u Ligi Evrope liči na to. ništa u životu nisam postigao lako, pa ne očekujem da će sada biti lako. Da ne verujem u ekipu ne bih sada sedeo ovde", rekao je Milojević u prvoj izjavi.

13 : 06

Promocija!

"Danas smo se okupili da promovišemo naslednika, Miloša Milojevića. Nismo imali dilemu, kad smo shvatili da je ostavka neopoziva odmah smo kontaktirali Milojevića kojeg smo dugo pripremali. Miloš je dete našeg kluba, prošao je selekcije u timu i radio je kao pomoćnik Dejana Stankovića. Njemu će biti potrebno najmanje vremena da se navikne na zahteve kluba. On je mlad trener, ali ima već 10 godina iskustva. Spremao je i on sebe za ovu ulogu, iz prve je rekao 'Spreman sam' i došao prvim avionom. Ne sumnjam da ćemo nastaviti sa uspesima koji su mu predočeni. Dupla kruna ne treba da se dovodi u pitanje, a nadam se da ćemo i u grupnoj fazi Lige Evrope koja liči na Ligu šampiona ostvariti dobar rezultat. Ugovor je potpisan na godinu plus godinu, koja se aktivira ako se osvoji titula", rekao je Milojević.