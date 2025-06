"U ovom timu završavaju ugovore Balša Koprivica, mi imamo opciju za Ajzeu Majka, Karlik Džouns ima opciju za NBA i valjda Bonga. Svi ostali imaju ugovore. Treba da se završi, da prođe par dana, da sjednemo i razgovaaramo. Okosnica tima treba da bude ista. Ne vjerujem da će biti velikih promena. Tržište je takvo da sa proširenjem Evrolige - a ne pratim informacije o raznoraznim imenima, o nekima nisam ni pomislio - dolazi do toga da svi traže iste igrače i onda cijene odlaze u visine. Moramo da vidimo naše mogućnosti. Nisam od kluba tražio nemoguće stvari. Imaćemo budžet kao i ove godine. Ljudi iz kluba će uraditi sve. O navijačima neću da pričam, ovo je i njihova titula. Biće to dominantno i narednih godina. Na prvoj konferenciji po povratku sam rekao da Partizan treba da bude stalni član Evrolige - ovo je treća sezona, imamo još tri dogovorene" , rekao je trener Partizana.

"Pokušali smo razne stvari da radimo u odbrani. Takva je finalna serija, moraš na različite načine, ne može u seriji samo jedna odbrana. Igrači su znali. Odbrana zavisi od naše petorke i od njihove petorke. Oni su počeli sa tri mala igrača, zna to njihov trener, znamo i mi. Nekad smo igrali zaista dobro, nekad primili lake poene. Nemoguće je uvijek raditi dobro kad se i protivnik priprema za meč. Sutra nam je slobodan dan, možda ću da skoknem do Čačka. Svi dolaze tokom cijele sezone, a ja tamo nisam bio... Ne pamtim".

23 : 07

Okupan u svlačionici!

"Igrači su me okupali u svlačionici. To je to, zadovoljstvo mi je da su to uradili. Pokazali su da im je stalo, svaka titula je bitna. Plasman u prvenstvu odredile su dvije pobjede Budućnosti, a nama nije bilo lako zbog duplih kola... Imali smo dobar odnos pobjeda i poraza, pa Spartak, Dubai... Svaka osvojena titula je zadovoljstvo", istakao je Željko Obradović.