Nebojša Čović kategoričan: "Domaća liga je važnija od ABA!"

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao je da ABA liga nigdje ne vodi srpske klubove i da je trofej u KLS važniji.

Završnica KLS čeka da se završi ABA liga, odnosno da Partizan i Budućnost odigraju finalnu seriju, a predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović nema dilemu koje je od ta dva takmičenja važnije za srpske klubove. Gostujući na televiziji K1, Čović je razgovarao sa Jovanom Joksimović i poručio da je domaće prvenstvo bitnije od regionalnog!

Takođe, prvi čovjek srpske košarke istakao je da ABA liga u ovom trenutku ne vodi srpske klubove nigdje, a da su Crvena zvezda i Partizan kao učesnici Evrolige najviše pogođeni proširenjem takmičenja.

Ukoliko u narednoj sezoni i Evroliga i ABA liga budu imali po 20 timova, može da se desi da beogradski timovi samo u ligaškom dijelu ta dva takmičenja odigraju čak 76 mečeva. Dodajte na to Kup Radivoja Koraća, KLS, plej-of u regionu, plej-in i polej-of Evrolige, pa možda i Fajnal-for u Beogradu...

"Evroliga će otići na 20 klubova. Imaćemo 38 kola, plus plej-of i Fajnal for. Ako ABA liga takođe ode na 20 klubova, to je dodatnih 38 kola. To je ogroman broj utakmica", upozorio je Nebojša Čović gostujući na televiziji K1 i dodao:

"Moje lično mišljenje je da je to pogrešan pristup. Radio sam na projektu ABA lige još 2000. i 2015. godine, tada nam je ona zaista bila potrebna kako bismo ojačali naše klubove - i u tome smo uspjeli. Ali sada, ovakva ABA liga, koja vas vodi do toga da morate da platite milion ili milion i po. Ta pozivnica je prošle sezone koštala 900 hiljada evra. Od toga, 700 hiljada evra se plaća unaprijed, dok dodatnih 200 hiljada evra ide na pokrivanje troškova sudija i drugih operativnih troškova", objasnio je Čović.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović uporedio je trofeje u ABA i KLS.

"Domaća liga je važnija jer donosi trofej prvaka države, ali je takođe važno i osvojiti ABA ligu.Problem je u tome što smo došli u situaciju da, osim tog trofeja, domaća liga ne vodi nigdje u Evropu. Nažalost, isto važi i za ABA ligu", rekao je Čović, koji se osvrnuo i na FIBA takmičenja.

"Kroz rad sa FIBA omogućili smo da iz domaće lige možete da odete u FIBA Ligu šampiona i FIBA Kup, ali naravno uz uslov da prođete određene kvalifikacije. To je korak naprijed, ali nam je potrebna ozbiljnija reorganizacija cijelog sistema takmičenja", poručio je Nebojša Čović, nekadašnji predsjednik Crvene zvezde.

