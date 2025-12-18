logo
Vladimir Jugović u srpskom komšiluku "iskopao" novog Nemanju Vidića za Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vladimir Jugović se zadovoljan vratio sa gostovanja u Bugarskoj i Crvenoj zvezdi preporučio pojačanje.

vladimir jugovic nasao martina georgieva kao pojacanje zvezdi Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda ima velikih problema ove sezone u gotovo svim linijama tima, a možda najviše u srcu odbrane gdje se na mjestu štopera smjenjuju Stefan Leković, Rodrigao, Miloš Veljković i Frenklin Tebo Učena. Niti jedan od njih do sada nije pokazao da je nezamjenljiv, pa se očekuje da se baš tokom zime Crvena zvezda pojača na ovoj poziciji koja je problematična već duže vrijeme, možda još od odlaska Nasera Đige.

Prema informacijama iz Bugarske, Crvena zvezda je rješenje možda pronašla u susednoj Bugarskoj. Zvezda je na sofijski derbi između Slavije i CSKA poslala svoju legendu Vladimira Jugovića koji je trebalo da skautira novo pojačanje.

Navodno, u pitanju je Martin Georgiev, talentovani štoper koji je u Bugarskoj već označen kao veliki projekat. Georgiev ima tek 20 godina i već je seniorski reprezentativac Bugarske, a očekuje se da svakog trenutka iz Slavije ode u neki ozbiljniji klub, možda baš u Crvenu zvezdu.

"Da, tačno je da je Jugović bio na stadionu na utakmici Kupa, kao čovjek Zvezde. Pratio je Martina Georgieva i dopao mu se. Dopali su mu se i drugi mladi momci. Međutim, potrebno je mnogo rada i da bi se izborili za šansu. Nastaviće da prate njihove igre i tokom proleća", rekao je prvi čovjek Slavije Venceslav Stefanov za bugarski "Sportal" i tako se i saznalo da Zvezda šalje svoje izaslanike u Bugarsku.


Ako je zaista Jugović bio zadovoljan Georgievim i dao pozitivnu ocjenu, ne bi bilo iznenađenje da ga Crvena zvezda posluša, pošto se u Ljutice Bogdana uvijek vjerovalo u procjene dvostrukog osvajača Lige šampiona koji ima "njuh" za talente.

Ko je Martin Georgiev?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Martin Georgiev (20) važi za velikog talenta i u Bugarskoj su ga čak poredili sa Nemanjom Vidićem kada je otišao u Barselonu. Bio je kratko član "La Masije" gdje se nije uklopio i vratio se u Bugarsku gdje redovno sada igra za Slaviju. Ove sezone odigrao je 20 utakmica i postigao je jedan gol. Inače je bio redovan član mlađih kategorija i od oktobra je defitovao za seniorsku "A" reprezentaciju svoje zemlje.

Za sada nema informacija koliko bi mogao da košta fudbaler koji je prije nekoliko godina bio i na "Gardijanovoj" listi najvećih talenata.

(MONDO)

