Saigrač Nikole Jokića Kristijan Braun rekao je da je Nikola Jokić najpametniji košarkaš koji je ikada igrao košarku.

Nikola Jokić igra najbolju sezonu svojoj karijeri, prava je šteta što njegov tim to ne umije da iskoristi, ali bez sumnje svi oni govore o izvanrednoj godini centra iz Sombora. I Kristijan Braun jedan je od njih - Jokićev saigrač istakao je da je Srbin vjerovatno najpametniji igrač koji se ikada bavio ovim sportom.

Denver je upisao bolan poraz u trećem meču protiv Klipersa (117:83), ali Nikola Jokić nastavio je da dominira na svim pozicijama. Tako je upisao novi tripl-dabl, pošto je postigao 23 poena i po 13 skokova i asistencija. Ipak, njegovo sjajno izdanje još jednom nije dovoljno timu iz Kolorada - upisali su novi poraz u plej-of fazi Zapadne konferencije.

Jokićev saigrač nije štedio riječi: "On je najpametniji igrač ikada"!

Često se govori o izdržljivosti Nikole Jokića, s obzirom na to da je čitavu sezonu konstantan u svom timu za razliku od saigrača. Kristijan Braun otkrio je šta razlikuje reprezentativca Srbije od ostalih momaka iz NBA lige: "On gleda mnogo košarke, ljudi to ne mogu da shvate", započeo je.

"Šalje mi poruke o utakmicama koje se igraju noću. Mislim da je vjerovatno najpametniji igrač koji je ikad igrao", bio je jasan Braun.

Nikolin saigrač ne igra sjajno u plej-of fazi NBA lige, tokom ligaškog dijela prosječno je bilježio nešto više od 15 poena, ali sada je u prvom meču ubacio 11, a onda pet, pa devet poena... Nema sumnje da njegov doprinos takođe ima veliku ulogu u igri Denvera.

Kakvu statistiku ima Nikola Jokić?

Nikola Jokić je trostruki MVP NBA lige, a to dovoljno govori. Centar iz Sombora je u prosjeku bilježio tripl-dabl (29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije, a tome je pridodao i 1,8 ukradenih lopti). Samo tri igrača imaju veći procenat šuta od Nikole, svega dvojica su ostvarila više tripl-dablova, a nijedan nema veći indeks korisnosti od Srbina i u ligaškom dijelu sezone i u plej-ofu.

Sa Nikolom na terenu Denver ima jedan od najboljih napada u ligi, a bez njega jedan od najgorih... Može se reći da košarkaški doktorat Jokića dovodi do toga da si Nagetsi ove sezone na 100 posjeda ostvarili 128,3 poena.