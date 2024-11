UŽIVO BiH - Holandija: "Zmajevi" za vraćanje nade (SASTAVI)

Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 20.45 na zeničkom "Bilinom polju" dočekuju Holandiju u posljednjem kolu Lige nacija, najneuspješnijih u istoriji "zmajeva".

Izvor: Promo/FS BiH

Iako je BiH nastupila u A grupi Lige nacija sa najjačim protivnicima (Njemačka, Mađarska i Holandija), opšti je utisak da su izabranici Sergeja Barbareza razočarali i sebe i navijače.

Osim jednog osvojenog boda protiv Mađarske u Budimpešti (0:0), "zmajevi" nisu pokazali gotovo ništa, a posebno u duelima sa Nijemcima, koji su BiH u prethodnom kolu nanijeli najteži poraz u istoriji (7:0). Prije toga BiH bila poražena od Holandije (5:2), a poslije toga dva puta od Njemačke (1:2 i 7:0) i jednom od Mađarske (1:2).

Po statističkim parametrima, Barbarez je najgori selektor od 15 koliko ih je dosad bilo, a propisno se Mostarac naljutio na pitanje o ostavci nakon debakla u Frajburgu.

Nešto umjereniji bio je u najavi duela protiv "lala", rekavši da je njegova ekipa u nastajanju a da se od nje rezultati mogu očekivati tek u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

"Ne smatram da bi bilo ljudski da podnesem ostavku. Ljudski to za mene nije i to nikad neću uraditi jer je ovo dio puta. Da smo izgubili 3:1 od Njemačke to pitanje mi ne bi postavili. Ne bi sigurno jer bi sve drugačije izgledalo da je (Armin) Gigović dao gol u finišu prvog poluvremena. Ne veže nam se sudbina za jednu utakmicu. Toliko sam ponosan na ove stvari ovdje, što mogu voditi ekipu, što imam slobodu da probam. Da ponudim ostavku, zbog ove utakmice? Mislim da smo utakmice Lige nacija odigrali i više nego što možemo", rekao je Barbarez.

Ipak, večerašnji dvoboj protiv Holanđana trebao bi da bude nova prilika za dokazivanje, kako bi se "kenselovala" Njemačka, što je u najavi istakao kapiten BiH Edin Džeko.

"Svaki igrač sebi treba postaviti ciljeve, da stane ispred ogledala i pogleda šta je on napravio u toj zadnjoj utakmici, a da se ne gleda oko sebe da li je pogriješio saigrač, golman, selektor... Od toga sve ovo i počinje. Svaki igrač treba dati svoj maksimum i doprinos ekipi", naglasio je centarfor Fenerbahčea.

Selektor BiH je za večerašnju utakmicu otpisao Nikolu Katića, Nihada Mujakića i Jusufa Gazibegovića, kao i napadača Harisa Tabakovića. Trojica su povrijeđena osim Katića, koji je dosad bio "miljenik" Barbareza.

Utakmicu u Zenici će suditi arbitar iz Azerbejdžana Alijar Agajev.

Tekstualni prenos pratite klikom na Razvoj događaja.