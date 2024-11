Sergej Barbarez o svojim "zmajevima": Krajnji cilj su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028.

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje da će puni potencijal "zmajevi" pokazati tek u kvalifikacijama za EURO 2028.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Poslije najgoreg poraza u istoriji BiH u Njemačkoj (0:7), Sergej Barbarez je postao statistički najgori selektor "zmajeva", a već u utorak slijedi meč protiv Holandije u Zenici u posljednjem kolu Lige nacija.

Na pitanje, da li je ekipa spremna, da li se podigla pshički poslije debakla u Frajburgu, Barbarez je odgovorio potvrdno.

"Kako nećemo biti spremni? Poraz neće ostaviti traga. Super da igramo dva-tri dana poslije, da opet imaju šansu da steknu samopoouzdanje. Bitć to ok", rekao je Barbarez.

Prema njegovim riječima, dosta pozitivnih stvari je bilo u ovim utakmicama Lige nacija.

"Do ove utakmice, nije to loše izgledalo, kako smo rasli i podmlađivali ekipu. Naravno da te ova utakmica vrati korak-dva nazad, ali i to je sastavni dio sporta. Iako je teško sve, vidim veliku motivaciju za ispraviti sve i dati svojim igračima još pet šansi, jer vjerujem u njih. Tako će biti i ovaj put".

Barbarez je dodao da uvijek može bolje, ali da je sada lako govoriti nakon neuspjeha.

"Poslije bitke je najlakše pričati. Moramo biti samouvjereni prije i stati iza svoje odluke".

Na pitanje, kada očekuje da će podmlađeni "zmajevi" i igrom i rezultatom dostići zrelost, odgovorio je da će se to desiti za nekoliko godina.

"Naš krajnji cilj su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Ove utakmice su nam veliko iskustvo. Od sljedećih kvalifikacija za Mundijal očekujemo da smo ravnopravni s protivnicima koji su u našem rangu, možda i s onima stepenicu iznad kao što je Mađarska. I ja sam ljut, čak i oni, imaju svi pravo biti ljuti. Ne može se ovako izgubiti, sigurno, ali opet je to najbolja ekipa na svijetu", podvukao je selektor "zmajeva".

Ponovo je dobio i pitanje o ostavci, ali za razliku od Frajburga, ovog puta nije bio iznerviran.

"Ne smatram da bi bilo ljudski da podnesem ostavku. Ljudski to za mene nije i to nikad neću uraditi jer je ovo dio puta. Da smo izgubili 3:1 od Njemačke to pitanje mi ne bi postavili. Ne bi sigurno jer bi sve drugačije izgledalo da je (Armin) Gigović dao gol u finišu prvog poluvremena. Ne veže nam se sudbina za jednu utakmicu. Toliko sam ponosan na ove stvari ovdje, što mogu voditi ekipu, što imam slobodu da probam. Da ponudim ostavku, zbog ove utakmice? Mislim da smo utakmice Lige nacija odigrali i više nego što možemo", zaključio je Barbarez.

(MONDO)